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كيف أطلع نتائج الطلاب noor.moe.gov.sa في اختبارات الطلاب المركزية للثانوية العامة بالمملكة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاء اختبارات الطلاب التي اقامتها المدارس بشكل مدرسي حضريا بالمدارس أو إلكترونيا للمرضى وغير المحصنين عبر منصة مدرستي، ويتمكن الطلاب من استخراج الأرقام الخاصة بالنتائج بالرقم السري أو بدون رقم سري.
“كيف أطلع نتائج الطلاب” دخول نظام نور لأرقام الطلاب noor.moe.gov.sa في الثانوية
توفر وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية التي يستفيد منها الطالب وولي الأمر والمعلم وكذلك الإداري، حيث كانت الثورة التكنولوجية بالمملكة هي الالتزام التام بالتطور التكنولوجي العالمي بما يقوم بتوفير الوقت والجهد، ويكون على كل طالب إنشاء حسابه الخاص على الرابط المركزي لنظام نور التعليمي ليتم دخول الاختبارات الإلكترونية أو الدخول على المكتبة الرقمية والاطلاع على الفيديوهات التعليمية، وكذلك استخراج النتائج بالرقم السري الخاص.
الاختبارات المركزية لجميع المراحل
تطلق وزارة التربية والتعليم الاختبارات التي يتم فيها مراجعة المواد التعليمية للطلاب وتحسي مستواهم الدراسي والتأكيد على العمل الجماعي وأداء الاختبارات في المدارس، وقد أعلنت عودة الدراسة بشكل منتظم والعملية التعليمية للطلاب المحصنين في جميع المراحل التعليمية، واستأنف الطلاب الفصل الدراسي الثالث بسلام وبدأت الاختبارات في النصف الأول من الفصل الدراسي الثالث للطلاب في جميع المراحل.
كيف أطلع نتائج الطلاب عبر موقع نور المركزي
- في البداية يجب أن يكون للطالب حساب على نظام نور.
- يتم اتباع خطوات إنشاء حساب جديد وتسجيل رقم الهاتف.
- يتسلم الطالب الرقم السري على رقم الهاتف ويتم تسجيل الدخول به.
- يعود من جديد للدخول على رابط استخراج نتائج نور.
- يتم تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية.
- يقوم الطالب بتسجيل الرقم السري ورمز التحقق.
- يتم اختيار ايقونة “عرض”.
- يتوجه الطالب للصفحة التالية.
- يتم الاختيار بين التقارير أو النتائج.
- يقوم بتسجيل اسم الطالب والفصل الدراسي ثم ايقونة “بحث”.
- يمكن للطالب اختيار ايقونة إشعار الطالب ليصل غليه إشعار بظهور النتائج الخاصة بنتائج الاختبار.
- يمكن للطلاب استخراج النتائج بدون رقم سري، حيث يتيح الرابط هذه الخاصية، برقم الهوية فقط.
“كيف أطلع نتائج الطلاب” وه من الأسئلة الشائعة على محركات البحث العالمية في المملكة العربية السعودية لأولياء الأمور والطلاب عند بداية الإعلان عن نتائج مراحل تعليمية أو اختبارات شهرية لهم في مدارس المملكة، ويكون دخول نظام نور لأرقام الطلاب noor.moe.gov.sa في الثانوية برقم الهوية فقط أو برقم الهوية والرقم السري هو الطريقة الوحيدة لاستخراج نتيجة الطالب، كما يمكن أن يتم إنشاء حساب جديد لمن نسي كلمة المرور.
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