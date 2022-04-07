كيف أطلع نتائج الطلاب noor.moe.gov.sa في اختبارات الطلاب المركزية للثانوية العامة بالمملكة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاء اختبارات الطلاب التي اقامتها المدارس بشكل مدرسي حضريا بالمدارس أو إلكترونيا للمرضى وغير المحصنين عبر منصة مدرستي، ويتمكن الطلاب من استخراج الأرقام الخاصة بالنتائج بالرقم السري أو بدون رقم سري.

“كيف أطلع نتائج الطلاب” دخول نظام نور لأرقام الطلاب noor.moe.gov.sa في الثانوية

توفر وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية التي يستفيد منها الطالب وولي الأمر والمعلم وكذلك الإداري، حيث كانت الثورة التكنولوجية بالمملكة هي الالتزام التام بالتطور التكنولوجي العالمي بما يقوم بتوفير الوقت والجهد، ويكون على كل طالب إنشاء حسابه الخاص على الرابط المركزي لنظام نور التعليمي ليتم دخول الاختبارات الإلكترونية أو الدخول على المكتبة الرقمية والاطلاع على الفيديوهات التعليمية، وكذلك استخراج النتائج بالرقم السري الخاص.

الاختبارات المركزية لجميع المراحل

تطلق وزارة التربية والتعليم الاختبارات التي يتم فيها مراجعة المواد التعليمية للطلاب وتحسي مستواهم الدراسي والتأكيد على العمل الجماعي وأداء الاختبارات في المدارس، وقد أعلنت عودة الدراسة بشكل منتظم والعملية التعليمية للطلاب المحصنين في جميع المراحل التعليمية، واستأنف الطلاب الفصل الدراسي الثالث بسلام وبدأت الاختبارات في النصف الأول من الفصل الدراسي الثالث للطلاب في جميع المراحل.