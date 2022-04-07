كم باقي على حساب المواطن ؟ طريقة تحديث حساب المواطن قبل الدفعة 53

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عمر شويل - جدة أصبحت الإجابة على سؤال كم باقي على حساب المواطن ؟ أكثر وضوحًا بعدما كشف البرنامج عن موعد إيداع الدفعة 53 من الدعم. حيث تعد هذه هي الدفعة الأولى التي تصرف في رمضان 1443. وكان العديد من المستفيدين عبروا عن أملهم في تقديم موعد حساب المواطن لما قبل رمضان لكن دون جدوى. حيث أن موعد حساب المواطن تمت جدولته منذ عدة سنوات ولا يتم تقديمه ولا تأخيره إلا وفقًا لضوابط محددة على سبيل الحصر.

تحديث حساب المواطن قبل الدفعة 53

وحث حساب المواطن المستفيدين على الإسراع بعملية تحديث حساب المواطن حتى لا يتوقف الدعم. حيث تتم مراجعة حساب المواطن بشكل دوري وفي حال اكتشاف وجود مستند منتهي الصلاحية . أو في حالة وجود بيانات غير صحيحة يتم وقف الدعم عن المستفيد. وفي حال الرغبة في تحديث بيانات حساب المواطن من خلال إرفاق مستند جديد يتم ما يلي:

3 أيام على إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/z3iHCql4Ue — حساب المواطن (@citizenaccount) 3 أيام على إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/z3iHCql4Ue — حساب المواطن (@citizenaccount) April 7, 2022

التوجه إلى بوابة حساب المواطن.

الدخول إلى تبويب إدارة المرفقات .

في حال وجود مستند منتهي يجب حذفه حتى لا يؤثر على نتائج الأهلية والاستحقاق.

إرفاق المستند الجديد سواء أكان عقد إيجار موحد أو مشهد سكن جامعي أو صك ملكية.

عقد الإيجار يجب أن يكون ساري الصلاحية وصادر من شبكة ايجار باسم المتقدم بالطلب.

أما صك الملكية فيجب تحديد حصة المستفيد في حالة وجود أكثر من وريث.

كم باقي على حساب المواطن ؟

للإجابة على هذا السؤال يجب التذكير بقواعد صرف حساب المواطن. حيث يتم الصرف في اليوم العاشر من الشهر الميلادي. ويمكن تقديم موعد حساب المواطن يوم واحد إذا صادف اليوم العاشر مع يوم الجمعة. كما يتم تأجيل موعد حساب المواطن ليوم واحد إذا تصادف يوم السبت. وبناء عليه سيتم إيداع الدفعة 53 في موعدها المجدول يوم 10 مارس. وكانت خدمة المستفيدين في حساب المواطن نشرت اليوم مقطع فيديو جراف أكدت فيه أنه باقي على حساب المواطن 3 أيام فقط.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

ويمكن لمن صدرت لهم نتائج الأهلية في الدفعة 53 الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال حاسبة حساب المواطن. وهي عبارة عن برنامج آلي يحسب قيمة الدعم المستحق للمستفيدين سواء مسجلين في البرنامج أو غير مسجلين.