نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمه ملكية للضمان الاجتماعي 1443 العد التنازلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة الموارد بالمملكة السعودية قد أعلنت عن التفاصيل الجديدة لصرف المكرمة الملكية، أو ما تعرف بمكرمة الملك، ولذلك بدأ الجميع بالتساؤل عن الشروط التي تلزم للحصول على هذه المكرمة، وما هو ميعاد الصرف بتلك الإعانة المالية ونحن خصصنا لكم هذا المقال حتى نشرح إليكم جميع التفاصيل التي تحتاج إليها وسنقدم لكم موعد صرف مكرمه ملكية للضمان الاجتماعي.

موعد صرف مكرمه ملكية للضمان الاجتماعي

إن المكرمة الملكية تعد إعانة مالية مقدمة من ملك السعودية الملك سلمان، وهي مبلغ مالي يضاف براتب الضمان وتلك المنحة المالية تقدم للأشخاص المستحقين للضمان، فالمكرمة تصرف بشهر رمضان، إما بمنتصف الشهر أو نهايته، ولقد تم الإعلان من المصدر الموثوق التابع لوزارة بأن المكرمة ستصرف بالأسبوع الثاني بشهر رمضان، ومن المفترض أن تكون 13 رمضان، وبالنسبة للقيمة الخاصة بالمكرمة الملكية تكون مختلفة وفقاً للحالة المادية، وكذلك عدد الأفراد بالأسرة.

الشروط اللازمة للحصول على مكرمة الملك سلمان

توجد بعض الشروط المحددة من قبل وزارة الموارد للحصول على المكرمة الخاصة بالملك سلمان، وإليكم تلك الشروط وهي كالآتي:

أولاً لابد أن يكون المتقدم من مواطني المملكة السعودية.

إجمالي الدخل الفرد لا يكون أكثر من 3000 ريالاً سعودياً.

عدم امتلاك الشخص لأي نشاط تجاري أو صك باسمه.

ضرورة كون من مستفيدي الضمان أو حتى مسجل بوزارة التنمية.

إن حدث أي خلل بهذه الشروط فإن حقه في صرف المكرمه يسقط ولا يمكن للشخص المستفيد أن يحصل عليها.

القيمة الخاصة بالمكرمة الملكية

إن المكرمة الملكية تصرف حسب عدد أفراد الأسرة والحالة المادية والاجتماعية، وهناك بعض العناصر التي تعين في تحديد قيمة المكرمة، وإليكم هذه العناصر وهي كالآتي:

بالنسبة الأسرة المتكونة من ثلاث أفراد فإنها تحصل بشكل شهري على 2,000 ريال سعودي.

بالنسبة للأسرة التي عدد أفرادها يكون فردين فإن المكرمة الملكية لها 1500 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من فرد واحد فإنها تحصل على 1,000 ريال سعودي.

المكرمة الملكية

إن المملكة السعودية تقدم مساعدات متعددة تضامناً مع الأفراد بالدولة وخصيصاً للفئات التي تستفيد من راتب الضمان الاجتماعي، وتعد المكرمة من وسائل الدعم المعروفة ومن المفترض تقديمها بشهر رمضان، وهذا يعد سنداً للأفراد بشهر الخير رمضان، وإعانتهم على التخفيف من الأعباء الاقتصادية الصعبة، ولاسيما لأن المملكة قد شهدت خلال الفترة السابقة ارتفاع بالأسعار، وهذا هو السبب وراء إعلان الملك سلمان بصرف هذه المكرمة برمضان كنوع من أنواع المساعدة.