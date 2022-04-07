نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض العقاري المدعوم للعسكريين وطريقة الحصول على قرض حسن من الصندوق العقاري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرض العقاري المدعوم للعسكريين يعتبر من اهم الأشياء التي تم طرحها من قبل الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة للعسكريين بشكل عام، وسوف نشرح فى السطور التالية كافة الخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان ومنها القرض العقاري المدعوم للعسكريين، ويتيح له إما شراء وحدة سكنية كاملة الإنشاء أو تحت البناء أو الحصول على تمويل برهن العقار، ومن أهم خدماته التمويلية الأخرى برنامج التمويل المدعوم الذي يتم تقديم الدعم المالي للمستفيدين من خلال تسديد أقساط الأرباح الشهرية من قبل الصندوق لمساعدة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط في شراء مختلف أنواع الوحدات العقارية وفقًا لعدد من المعايير والشروط التي سبق وذكرنها في مقال سابق.

القرض العقاري المدعوم للعسكريين

ومن هذا المنطلق تقدم الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الإسكان والصندوق العقاري عدد من الخدمات المميزة لعدد غير محدود من المواطنين الذين يعملون في وظائف عسكرية وأهمها الحصول على القرض المدعوم للعسكريين، حيث يكون التقديم على قرض حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلها عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.

الأشياء التي يتم دعمها القروض السكنية للعسكريين في الخدمة من قبل وزراه الإسكان والصندوق العقاري كما يلي:

شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق

شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان

شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع وزارة الإسكان

البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن

وكان أحد العسكريين في المملكة العربية السعودية وجه استفسار إلى حساب العناية بالمستفيدين في الصندوق العقاري، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تلقى رسالة جاء فيها: مستفيدنا العزيز في القطاع العسكري تم ترشيحك لمبادرة الدعم السكني للعسكريين في الخدمة التي نعمل على إطلاقها لمن هم على رأس العمل خلال الـ3 أشهر القادمة.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية في عام 2017 بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية مشروع سكني الذي يستهدف توفير حلول سكنية للمواطنين في جميع أرجاء المملكة، من خلال طرح الكثير من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء لكل فئات الشعب سواء دخل متوسط او محدود الدخل، إلى جانب طرح أرضي سكنية وهذا يكون بصفه دورية في جميع المحافظات السعودية.

ومن هذا المنطلق بدء عدد من العسكريين البحث على صفحات مواقع الأنترنت المختلفة لمعرفة شروط القرض الحسن للعسكرين، وهذه المبادرة تأتي للتسهيل على المنتسبين علي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، كما يمكن تسجيل الدعم السكني للعسكريين بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الروابط الرسمية للتقديم على القرض العقاري المدعوم للعسكريين.