بالتقسيط 20,000 ريال تمويل فوري بدون كفيل أو ضامن وبلا رسوم إدارية

بالتقسيط حتى 3 سنوات لجميع العملاء السعوديين والمقيمين الراغبين في طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل في السعودية حيث نجت الشركة في توفير التمويل الشخصي وتمويل السيارات تحت ضوابط وشروط ميسرة لكافة العملاء حيث تطلب دخل ثابت شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي مع توفير العمر المناسب من 22 سنه حتى 60 سنه فقط لا غير للموافقة الفورية والسريعة عند طلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث وفرت ميزة التقديم عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان أخر بالمملكة للحصول على تمويل فوري بدون كفيل أو ضامن سعودي الجنسية وبدون دفع أي رسوم إدارية على المبلغ التمويلي المتاح بالشركة بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

الشروط الأساسية للحصول على تمويل فوري لدى شركة اليسر للتمويل

تعطى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية خدمات تمويلية عديدة منها توفير التمويل الشخصي الأصغر بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات بدون كفيل غارم كذلك تمنح التمويل الشخصي بدون رسوم عليها بموافقة فورية من شركة اليسر التي كسبت أقبال مرتفع من العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية الآن وسوف نوضح لكم اليوم كافة الشروط والضوابط اللازمة للتمويل الأصغر عن طريق الشركة كالتالي:

يشترط التمويل الأصغر توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي بموافقة فورية من الشركة.

لابد من توفير شرط أساسي أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم الإلكتروني.

كذلك وفرت الشركة التمويل الشخصي الأصغر بشرط توفير مدة عمل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى قرض شركة اليسر