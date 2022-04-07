نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على طلب زيارة عائلية 2021 من خلال وزارة الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم على طلب زيارة عائلية 2021 تعتبر الخدمات التي تقوم بتقديمها وزارة الخارجية بالمملكة السعودية هي إمكانية التقديم على طلب زيارة عائلية حتى يتمكنوا من الإقامة معهم لفترة قليلة على الأقل لمدة 14 يوم أو الإقامة لمدة عام، وبالتالي يتم العديد من الوافدين والمقيمين داخل المملكة السعودية بمعرفة شروط التقديم على طلب زيارة عائلية بشكل تفصيل، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال مقال اليوم خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية.

ازداد البحث في الفترة الأخيرة حول معرفة أهم شروط التقديم على طلب زيارة عائلية بالمملكة السعودية حيث يهتم الجميع بمعرفة أهم الشروط المطلوبة لكي يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على زيارة عائلية على حسب الشروط التي قامت وزارة الخارجية السعودية بتوضيحها لجميع المواطنين والمقيمين داخل البلاد لهذا سوف نوضح لكم بشكل تفصيلي الخطوات المطلوبة التي تساعدك للاستعلام عن طريق التقديم طلب زيارة عائلية بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن زياره عائلية بالمملكة

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية من خلال وزاره الخارجيه بالتفصيل.

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية المملكة السعودية ثم الضغط على مربع الاستعلام بعد ذلك تبدأ بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح.

في الخطوات التالية تقوم بكتابة رقم الطلب ورقم السجل ثم تقوم باضافة كود التحكم وبعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمه استعلام.

شروط التقديم على طلب زيارة عائلية

يجب أن تكون الاقامة الخاصة بهذا المقيم سارية، والمدة لا تتعدي ثلاثة أشهر بالإضافة إلى أهمية أن يجوز يكون جواز السفر ساري لفترة لاتقل عن 6 أشهر.

من ضمن شروط التقديم على طلب زياره عائلية أن يكون للأقارب من الدرجة الأولى والتي تتضمن الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدين وكذلك يكون عمر الأبناء لا يتعدى 18 عام، ولا يتم الموافقة بشكل رسمي بالحصول على تقديم طلب زيارة عائلية أثناء فترة الحج والعمرة أو في الإجازات الخاصة بالحج والعمرة ويتم سداد الرسوم الى الجهة المختصة من خلال وزارة الخارجية.

بعد معرفة شروط التقديم على طلب زيارة عائلية يمكنك أن تقوم بتقديم الطلب من خلال موقع وزارة الخارجية عبر الانترنت عن طريق منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية واتباع الخطوات المحددة.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى خدمة التأشيرات الالكترونية عبر الانترنت وبعد ذلك تقوم بتحديد خدمات ثم تقوم باختيار تاشيرة زيارة عائلية، وبعد الانتهاء من هذه الخطوه نقوم باضافة رقم التاشيره وتضيف رقم السجل ورمز التحقق وفي الخطوة الأخيرة تقوم بالضغط على كلمة موافق، وسوف يتم عرض حالة الطلب بعد مراجعته بزيارة العائلية حيث يتم موافقة بشكل رسمي أو لم تتم الموافقة.