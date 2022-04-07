مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد في رمضان 1443

عرف الأمير عبد العزيز بن فهد بالأعمال الخيرية التي يقوم بها من مساعدة المواطنين بشكل مادي ومساعدات أخرى كالمساعدات العلاجية والعينية وغيرها، ويبحث المواطنين خلال تلك الفترة عن مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد خلال شهر رمضان الكريم، وسوف نوضح لكم أرقام وطرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للحصول على مساعدات شهر رمضان الكريم.

شروط الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد

المساعدات مقدمة لأصحاب الجنسية السعودية. تقدم مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد للمواطنين السعوديين داخل السعودية وخارجها. تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حاجه المواطن لطلب المساعدة. الاستعانة بأرقام الواتساب الخاصة بالمؤسسة التي تستقبل الأسئلة والإرشادات للخطوات الخاصة بعملية قبول الطلب. يتم الرد على الطلبات المقدمة خلال فترة قصيرة جداً.

الصيغة الصحيحة لكتابة طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدي صاحب السمو الملكي “الأمير عبد العزيز بن فهد” حفظكم الله تعالى

توضيح طلب المساعدة المرغوب فيه

إرفاق المستندات الخاصة بالطلب المقدم

تسجيل الاسم والعنوان ورقم الجوال الخاصة بصاحب الطلب في النهاية لتسهيل عملية التواصل معه.

أرقام التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد

رقم المؤسسة لتواصل من داخل السعودية: 9665832648526600

التواصل مع المؤسسة من خارج السعودية على رقم الواتساب: 920030003

التواصل من خلال الواتساب من داخل المؤسسة على رقم : 8004000000

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 6600 نهضة المعرفة، الروضة، جدة، المملكة العربية السعودية.

المؤسسات الاجتماعية الخيرية داخل المملكة العربية السعودية

مؤسسة الأميرة الجوهرة: تقدم المساعدات للمقبولين على الزواج وسداد الدين للغارمين. مؤسسة الوليد بن طلال: تقدم شقق سكنية وسيارات للمواطنين بناء على شروط وضوابط معينة. الديوان الملكي السعودي: يقدم قطع أراضي مجانية للراغبين في الحصول على سكن، بالإضافة إلى سداد الديون عن المتعثرين. رواتب الضمان الاجتماعي: مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهي بمثابة رواتب شهرية، يتم صرفها بشوط تم وضعها بمعرفة الوزارة.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد، بالإضافة إلى توضيح المؤسسات الخيرية الموجودة داخل السعودية وتقدم المساعدات للمواطنين.