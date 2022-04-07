نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن ca.gov.sa شهر أبريل 2022 لمستحقيها بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع الدفعة الـ 53 شهر أبريل 2022 رسميًا في حسابات المستحقين مكتملي الأهلية يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022 وفق الموعد الدوري الشهري للصرف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفق ما أوضحه منذ قليل برنامج حساب المواطن عبر خاصية الإنفرجراف ولمعرفة طرق الاستعلام عن الدفعة المستحقة وشروط الأهلية بإمكانك اتباع الخطوات التالي ذكرها.

3 أيام على إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/z3iHCql4Ue — حساب المواطن (@citizenaccount) 3 أيام على إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/z3iHCql4Ue — حساب المواطن (@citizenaccount) April 7, 2022

الاستعلام عن إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن ca.gov.sa

وللاستعلام عن مستحقات صرف حساب المواطن وفق آخر مستجدات برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي رابط حساب المواطن.

كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.

ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.

في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 53 لحساب المواطن.

أسباب إيقاف أو تجميد حسابات المستفيدين من البرنامج بالمملكة

ومن أسباب إيقاف حساب المواطن من البرنامج وتجميده ذكرها كالتالي:

عدم تصحيح المستفيد للبيانات وتحديثها.

التأخر في تقديم الاعتراض على التجميد، خلال الفترة المسموحة والمحددة ب90 يوم، والذي يؤدي إلى توقف الحساب.

كما نذكر أنه لا تؤثر عدم أهلية التابع على أهلية المستفيد ففي حال كان التابع مسجون، والمستفيد تنطبق عليه جميع الشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن فلا يؤثر ذلك على المستفيد.

أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع الأول من عام 2022م. pic.twitter.com/9LsMIH3zrM — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع الأول من عام 2022م. pic.twitter.com/9LsMIH3zrM — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) April 5, 2022

شروط أهلية صرف حساب المواطن بالسعودية 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن نوه عن طرق احتساب الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، كما يتم صرف الدعم وفق ضوابط وشروط أهلية حساب المواطن لاستحقاق الدعم و نذكرها كالتالي: