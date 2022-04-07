تمويل وطني للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين بدون كفيل المقدم لمن يريدون الحصول على تمويل سريع في غضون 30 دقيقة فقط . من مصرف أبو ظبي الإسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن الحصول عليه من خلال إجراءات سريعة وميسرة. بطريقة متوافقة مع احتياجات العملاء المالية.

تمويل وطني للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين بدون كفيل

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث خضعت جميع برامج المصرف للدراسة من قبل الهيئة الشرعية بالمصرف وحصلت على المصادقة.

يتيح البنك فترات سداد مرنة يمكن الحصول على التمويل بفترة استحقاق تصل حتى 60 شهرًا.

تجارة السلع حيث يوفر التمويل الشخصي وطني حماية للعميل من تقلبات الأسعار عند الاستفادة من تجارة السلع.

شروط تمويل وطني الراجحي

يوفر مصرف الراجحي التمويل بالشروط الآتية:

لا يزيد عمر العميل عن 60 عامًا للموظفين و70 عامًا للمتقاعدين.

أن تكون جهة العمل من ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

بالنسبة للعميل السعودي الموظف لا يقل دخله عن 2,000 ريال أما بالنسبة إلى العميل المتقاعد لا يقل عن 1,900 ريال*.

بالنسبة للمقيمين لا يقل الدخل عن 5000 ريال.

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم.

خطاب تعريف بالراتب.

تثبيت الراتب.

نموذج طلب التمويل.

كيفية التقديم على التمويل

قم بالتوجه إلى موقع مصرف الراجحي والنقر على طلب التمويل وملء الاستمارة والانتظار حتى يتم التواصل معك.

أو تثبيت تطبيق الراجحي على الجوال وطلب التمويل من خلال.

أو عبر الاتصال على الرقم 8001241222

أو من خلال زيارة أحد فروع الراجحي المنتشرة في كل أنحاء المملكة.

من الجدير بالذكر أن المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل وطني للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين بدون كفيل المقدم من مصرف الراجحي التمويل يقدم للعملاء حسب احتياجاتهم المالية وقدرتهم على السداد، لتلبية احتياجاتهم المالية من تأثيث منزل أو شراء عقار أو مصاريف دراسة أو زواج وغير ذلك من أمور تهم العملاء ويحتاج معها للتمويل. ويمكن أيضًا الاستعانة بحاسبة التمويل الشخصي لمعرفة الأقساط المقدرة عليك في حال كل مبلغ تمويلي تريد الحصول عليه.