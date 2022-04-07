نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شراء سبائك ذهب الراجحي بالتفاصيل والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقفز الذهب قفزات كبيرة كل فترة ولذلك يبحث الكثيرين عن كيفية شراء سبائك ذهب الراجحي حيث أصبح استثمار الذهب من أفضل الأنواع الاستثمارية متضاعفة القيمة مع الوقت لذلك فهي تحافظ على أصل رأس المال وتنميه مع الوقت لأن الذهب لا يفقد قيمته مثل الأوراق المالية الأخرى، ولذلك وفر مصرف الراجحي للمستثمرين المبتدئين بجانب خدماته الأخرى خدمات التداول والاستثمار منها شراء سبائك الذهب من فئة 5 جرام حتى فئة كيلو من أجود أنواع الذهب السويسري.

كيفية شراء سبائك ذهب الراجحي

يوفر الراجحي العديد من الخدمات الاستثمارية القائمة على مبدأ تطوير منتجات الخزينة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها شراء سبائك الذهب بأوزانها المختلفة، ويتم تداول سبائك الذهب بالبورصات العالمية وتتم عمليات البيع والشراء من خلال شركات الوساطة المالية منها الراجحي وعندما تُصبح السبائك ملكًا للعميل يعرض الراجحي عليه البيع أو شراء السبائك، ومن أهم ما يميز الاستثمار في الراجحي إطالة فترة الاستثمار للسلع لثلاثة شهور والمحافظة على مال المستثمر والتأمين من المخاطر ويقوم المصرف حينها بتوثيق المنتج وكتابة عقد الاتفاق بينه وبين العميل، حتى تكون العملية موثقة لضمان حقوق الطرفين، ولشراء سبائك الذهب اتبع التالي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي

التوجه للخزينة واختيار منها تجارة الذهب

البدء بملء البيانات الشخصية لك والتأكد من وجود حساب مصرفي لديك

اختيار تحويل راتبك على المصرف أم لا

اختيار مكان عملك وكتابة رمز التحقق ثم إرسال الطلب.

#قرار_من_ذهب

الآن يمكنك شراء الذهب الخالص عيار 24 بالتواصل مع مدير علاقتك أو الإتصال بالهاتف المصرفي 920003344 pic.twitter.com/3JMolqVZ9K — مصرف الراجحي (@alrajhibank) #قرار_من_ذهب

الآن يمكنك شراء الذهب الخالص عيار 24 بالتواصل مع مدير علاقتك أو الإتصال بالهاتف المصرفي 920003344 pic.twitter.com/3JMolqVZ9K — مصرف الراجحي (@alrajhibank) January 4, 2021

شروط شراء الذهب من الراجحي

لشراء سبائك الذهب من الراجحي بكل أحجامها عددًا من الشروط كالتالي:

وجود حساب مصرفي في بنك الراجحي .

لا تقل أعمار المقيمين عن 18 عام

لا تقل أعمار السعوديين عن 15 عام

الحد الأدنى للشراء 10 جرام ذهب يوجد فئات بداية من 5 جرام حتى كيلو.

فوائد الاستثمار في الذهب

يعتبر الاستثمار بالذهب أمانًا وقت الركود الاقتصادي والتضخم المالي. فهو يحافظ على الأموال من التضخم وزيادة الأسعار والضرائب، ويلجأ إليه الناس مع ارتفاع أسعار النفط والتضخم المالي في فترات الركود الاقتصادية. بجانب أنه عنصر استثمار لا يفقد قيمته بل تزيد قيمته مع الوقت وقد حاز الذهب على سمعة طيبة عبر التاريخ ويمكن الاستثمار بالذهب بعدة طرق على النحو الآتي:

من خلال السبائك الذهبية والمجوهرات ولكنها وسيلة يُفضل أن تكون استثمار طويل الأجل حتى لا تفقد قيمة المصنعية.

الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة في البورصة وهي من خيارات الاستثمار المرنة.

من خلال الاستثمار بعقود المبادلة بالذهب وهي طريقة مستخدمة من قبل البنوك المركزية.

من خلال تداول الأسهم لشركات الذهب وشركات التنقيب عن الذهب.

الاستثمار في شهادات إيداع الذهب المعروفة بشهادات استثمار الذهب.

أفضل الأوقات لشراء الذهب

من أفضل الأوقات لشراء الذهب هو وقت الانخفاض ويحدث الانخفاض كنتيجة لقلة الطلب على الذهب مع ارتفاع الفائدة على الدولار، فيلجأ المستثمرين للاحتفاظ به وقت قلة الطلب عليه، وخاصة أن حركة سوق المال تكون أكثر عنفًا فيحدث مخاطرة عالية في أسواق الأسهم ولكن الذهب لا يحدث معه ذلك.