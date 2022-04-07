موعد صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة 53 شهر رمضان 2022 دعم شهر أبريل بالمملكة

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة 53 أبريل 2022 سيتم بدء إيداعها رسميًا في حسابات المستحقين مكتملي الأهلية يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022 وفق الموعد الدوري الشهري للصرف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع العلم أنه يتم تقديم اليوم أو تأخيره يوم في حال إن وافق يوم 10 ميلادي إجازة رسمية أو عيد وطني أو عيد تأسيس أو أعياد أخرى كما أوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة المستحقة وشروط الأهلية، والجدير بالذكر أيضًا أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، تقدر بحوالي 113 مليار ريال سعودي حتى صرف الدفعة 53 لشهر أبريل 2022.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن بالهجري شهر رمضان 1443

وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي رابط حساب المواطن.

كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.

ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.

في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 53 لحساب المواطن.

شروط أهلية صرف حساب المواطن بالسعودية 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن نوه عن طرق احتساب الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، كما يتم صرف الدعم وفق ضوابط وشروط أهلية حساب المواطن لاستحقاق الدعم و نذكرها كالتالي:

أولًا لابد أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

كذلك أهلية الدعم للسعوديت المتزوجات بغير سعودي.

أيضًا استحقاق الدعم للسعوديات المطلقات و الأرامل.

المواطن السعودي من ذوي الإعاقة، مؤهل لاستحقاق الدعم.

كذلك شرط أن يكون المستفيد مقيم على أراض المملكة إقامة دائمة.

أيضًا شرط انطباق البيانات المقدمة من المستفيد، مع بيانات الجهة التابع لها.

ألا يكون المواطن طالب الدعم داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

3 أيام على إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/z3iHCql4Ue — حساب المواطن (@citizenaccount) 3 أيام على إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/z3iHCql4Ue — حساب المواطن (@citizenaccount) April 7, 2022

أسباب إيقاف أو تجميد حسابات المستفيدين من البرنامج بالمملكة

ومن أسباب إيقاف حساب المواطن من البرنامج وتجميده ذكرها كالتالي:

عدم تصحيح المستفيد للبيانات وتحديثها.

التأخر في تقديم الاعتراض على التجميد، خلال الفترة المسموحة والمحددة ب90 يوم، والذي يؤدي إلى توقف الحساب.

كما نذكر أنه لا تؤثر عدم أهلية التابع على أهلية المستفيد ففي حال كان التابع مسجون، والمستفيد تنطبق عليه جميع الشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن فلا يؤثر ذلك على المستفيد.

حساب المواطن مكافأة الطلاب الجامعيين 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن أوضح أيضًا العديد من الضوابط الجديدة والمستحدثة بما يتناسب مع الأوضاع الجارية ومنها التحديث الذي شمل المستفيد الفرد المستقل وقام أيضًا بتحديد الحد الأعلى لاستحقاق الدعم من قبل البرنامج، كذلك الضوابط الجديدة حل مشكلة عدم أهلية حساب المواطن، ومن ضمن التعديلات التي وردت من حساب المواطن، البند الخاص بالفرد المستقل والذي يشمل الطلاب الجامعيين وما يثبت استقلاليته بالمسكن كشرط أساسي ليستمر الدعم عن طريق تقديم المستندات التالية :

أولًا إفصاح الأفراد المستقلين لجميع المستندات التي تثبت الاستقلالية بالمسكن .

. كذلك لكل فرد تم 18 عام يجب عليه رفع الإثباتات التالية: