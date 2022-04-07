الرابط المباشر للاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني ١٤٤٣

المساعدة المقطوعة السعودية هو أهم برنامج قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشائه لمساعدة الأسر السعودية المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وكذالك مساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل، ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام لم تقوم الوزارة بصرف المساعدات المقطوعة، وقالت أن السبب في ذلك يرجع إلى عمل بعض التعديلات على البرنامج، وكانت الوزارة قد قامت بعمل بعض التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي القديم، وأنشأت برنامج جديد أطلقت عليه اسم نظام الضمان الاجتماعي المطور، وتصرف هذه الإعانات المقطوعة حسب أولوية التقديم عليها، ويتم الصرف بكل موضوعية وحيادية وشفافية دون التحيز لأحد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة، وطريقة الاستعلام عنها عبر موقع الوزارة على الإنترنت.

رابط الاستعلام المباشر عن المساعدة المقطوعة

يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة .

. إدخال رقم السجل المدني السعودي للشخص المتقدم.

تسجيل رمز التحقق البشري الذي يظهر على شاشة الحاسب الآلي.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالعرض حتى تظهر جميع بيانات المستفيد من المساعدات المقطوعة.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

قام الضمان الاجتماعي بوضع شروط المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

يجب أن يكون المستفيد من هذه الإعانات سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، كما يستثنى من هذا الشرط المواطنين اللذين يحملون بطاقات التنقل. أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم للحصول على هذه المساعدات. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة السعودية ٣٠ ألف ريال سعودي. الحد الأدنى لمساعدة الضمان الاجتماعي ١٠٤٠٠ ريال سعودي. يتم تحديد المبلغ المالي الذي يستطيع أن يحصل عليه المتقدم من خلال معرفة الدخل الشهري الذي يحصل عليه، ثم معرفة عدد أفراد الأسرة، حيث يتم قسمة هذا الدخل على أفراد الأسرة لتحديد المبلغ المالي الذي يحصل عليه المستحق.

مستندات الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض المستندات التي يجب أن يقوم المستفيد بإحضار ها للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يأتي:-