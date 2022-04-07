نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكرمة الضمان الاجتماعي | موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان 1443 هـ في المقال التالي
مكرمة الضمان الاجتماعي هى عبارة عن معونة أو منحة مالية يقدمها الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية إلى مواطنين المملكة ممن تحت خط الفقر أو من لديهم ضمان اجتماعي وغيرهم من المحتاجين والمستحقين في المملكة ولكن تتوافر العديد من الشروط المطلوبة للحصول على تلك المكرمة الملكية وقدمها الملك سلمان العام الماضي وينتظرها منه السعوديين هذا العام أيضا وهو لم يخذلهم وصرحت وزارة الضمان الاجتماعي أنها سوف تصرف مكرمة الضمان الاجتماعي هذا العام أيضا 1443.
الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمتابعة.
- ثم الدخول على الضمان الاجتماعي.
- تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة في الصفحة التي أمامك.
- سوف تظهر قائمة بها أسماء مستحقين تلك المكرمة.
- يجب على المواطن مراجعة تلك الأسماء لمعرفة إذا كان اسمك من بين تلك الأسماء.
شروط الحصول على مكرمة الضمان الاجتماعي لعام 1443
يجب توافر عدة شروط الحصول على المكرمة الملكية
- أن يكون المتقدم لطلب المكرمة سعودي الجنسية.
- لم يسبق له السفر خلال الثلاثة شهور الأخيرة السابقة لصرف المكرمة.
- لا يملك المتقدم أي عقارات أو سجل تجارى باسمه.
- أن يكون المتقدم لا يصل دخله الشهري إلى 3000 ريال سعودي.
موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443
الأيام الأولى من شهر رمضان هى الميعاد المحدد لصرف المكرمة الملكية.
- القيمة المالية تختلف على حسب عدد أفراد الأسرة.
- التابعين في الأسرة يحصلون على 500 ريال سعودي.
- الشخص الواحد الذي ليس لديه أسرة يحصل على 1000 ريال سعودي.
- أسرة صغيرة تحتوى على فردين فقط ومتوفر لديهم الشروط السابقة يحصلون على 1500 ريال سعودي.
- أما عن الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد وينطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة يحصلون على 2000 ريال سعودي.
كيفية التواصل مع وزارة الضمان الاجتماعي
وفرت المملكة العربية السعودية أرقام ومواقع تواصل على الإنترنت يستطيع المتقدم ليأخذ المعونة التواصل من خلالها لمعرفة مقدار المال الذي سوف يحصل عليه وميعاد ومكان الاستلام، كما أن الرقم 19911 هو الرقم الذي وفرته وزارة الضمان الاجتماعي للمواطن السعودي للتواصل معنا والاستفسار عن ما يريد فيما يخص المكرمة، وقام الملك سلمان بصرف تلك المكرمة العام الماضي أيضاً ليكون تم صرف تلك المكرمة في عامين على التوالي، ولكن بعض المواطنين قالوا إن هذه ليست مكرمة إنما هى زكاة المال للملك سلمان .
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