مواعيد دوام ارامكس في رمضان والاستعلام عن مواعيد العمل

مواعيد دوام ارامكس في رمضان تختلف عن المواعيد في الأيام العادية نتيجة لاختلاف أماكن الفروع ومدى الحاجة إلى خدمة العُملاء خلال اليوم، وهى واحدة من شركات النقل والخدمات اللوجستية الرائدة في الكثير من دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية، وتضم الشركة في الوقت الراهن أكثر من سبعمائة فرع في داخل المملكة، فهي تساهم في توصيل كافة الطرود والطلبات المتنوعة لكافة العملاء، أما عن المقر الرئيسي للشركة فيتواجد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أفضل ما يميز شركة ارامكس هي القدرة على متابعة كافة الأمور والمعلومات الخاصة بالشحن عن طريق التطبيق الخاصة بالشركة، وتساهم في الانتهاء من الخدمات الجمركية بكل سهولة، وتكثر الشركات في المملكة المتنوعة كشركة ارامكو وغيرها الكثير، ولذلك تختلف دوام العمل في الشركات او البنوك في رمضان مثل بنك الراجحي او فروع المحلات.

مواعيد دوام ارامكس في رمضان

دوام الفترة الصباحية شركة أرامكس من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:30 عصرًا. الفترة المسائية شركة أرامكس من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 مساءً حتى السّاعة 1:00بعد منتصف الليل. مواعيد يوم الجمعة يفتح بشكل استثنائي وذلك لدوام واحد من الساعة 9:30 مساءً وحتّى السّاعة 1:30 بعد منتصف الليل.

الاستعلام عن مواعيد العمل في ارامكس

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة ارامكس السعودية. ثم يتم اختيار المساعدة والدعم من القائمة المتواجدة في الصفحة الرئيسية. يتم الضغط على العثور على مكتب. ثم الضغط عرض الفروع. وبعد العثور على الفرع المرغوب يتم التعرف على المواعيد الخاصة بالدوام.

يستطيع عملاء شركة ارامكس تحميل التطبيق الرسمي للشركة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، بينما يتم تحميل التطبيق لكافة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، ويوفر هذا التطبيق عددًا من الخدمات من خدمة حساب أسعار الشحن وخدمة تتبع الشحنات بالإضافة إلى خدمة إدارة عمليات استلام الشحنات،وتقوم كافة الوزارات والمؤسسات داخل الدولة الإسلامية بإدخال تعديلات على نظامها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بصورة تتناسب مع راحة العاملين وإنتاج العمل بشكل جيد، من خلال خطة تعمل فيها على تحديد اوقات الدوام ومدته.