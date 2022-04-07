نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تواصل الديوان الملكي للحصول مساعدة مالية أو تقديم شكوى أو معروض معروض للمساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير عن المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي السعودي وذلك المال توفره الدولة السعودية لمواطنيها السعوديين لتحسين ظروفهم الحياتية و تسديد ديونهم وقضاء حوائجهم ومساعدتهم على عيش حياة كريمة وتحاول الدولة السعودية تحسين ظروف معيشة المواطنين وفقا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والديوان الملكي السعودي هو المسئول عن ذلك المال لأنه يعد عامل الربط بين ملك الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وبين المواطن السعودي ومن خلاله يعتمد الملك على اتخاذ قراراته مع المسؤولين والوزراء وكبار رجال الدولة لذلك يبحث العديد من الشعب في صيغة مناسبة ولائقة لتقديمها للديوان الملكي لطلب معونة مالية وهذا ما سأقدمه في مقالنا هذا.

إرسال طلب مساعدة مالية إلى الديوان الملكي

يقوم المواطن السعودي بكتابة طلب مساعدة مالية ويقوم بإرساله إلى العنوان الذي نوضحه، حيث يتم الرد خلال شهر كحد أقصى، كما يمكن أن يرسل المواطن الطلب خلال الموقع الإلكتروني الذي وفرته المملكة لكافة المواطنين عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

كما يستطيع المواطن إرسال الشكاوى وكل ما يريد إلى الديوان الملكي من خلال العنوان التالي :

(الهدا 7636 محافظة الرياض 12911 المملكة العربية السعودية.)

صيغة طلب لمساعدة مالية من الديوان الملكي

تعددت صيغ طلبات المساعدة التي يمكن تقديمها ومنها:

تحية طيبة وبعد..

“أتقدم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره وإلى أمير الديوان الملكي بطلب دعم مالي من الديوان الملكي حيث إن. أحتاج إلى هذه المساعدة لأني (يتم ذكر سبب التقدم لطلب المال)، كما أتمنى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن يقبل طلبي (يذكر المشكلة التي سوف يتم حلها بذلك المال)”

يوضع الطلب في ظرف ويرفق معه الأوراق التي تؤكد وتثبت كلامك السابق، وعند نهاية الخطاب يتم توجيه الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وتوجد العديد من الصيغ المتعددة التي يمكن إرسالها لطلب معونة مالية من الديوان الملكي السعودي.

أرقام للتواصل مع الديوان الملكي

تسهيلا على المواطن السعودي قام الديوان الملكي تحت إشراف الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفير أرقام للتواصل مع أحد موظفي الديوان الملكي وهى:

8004000000 هذا أحد الأرقام.

920030003 وذلك في و رقم اخر للتواصل مع الديوان الملكي.

من خلال هذه الأرقام يمكن التواصل المباشر مع شخص من داخل الديوان الملكي.