نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجواز السعودي الجديد الإلكتروني وأبرز مزاياه وطرق استخراجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجواز السعودي الجديد الإلكتروني، من الأشياء التي يتساءل حولها المواطن السعودي كثيرا هذه الأيام، وهكذا أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، حيث أنها أوضحت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجود بعض الأسئلة الشائعة التي يتم تداولها عن الجواز الجديد، وفي السطور القادمة سوف نتناول أهم الأسئلة المنتشرة بين المواطنين عن الجواز الإلكتروني، وذلك على النحو الآتي ذكره.

أهم المزايا التي يتمتع بها الجواز السعودي الإلكتروني

وفي البداية نتناول أبرز مزايا الجواز التي أجمع عليها جميع القائمين على الأمر، وهي كالآتي.

الجواز به شريحة إلكترونية، تتضمن بيانات مشفرة لحامله.

الجواز تم فيه مراعاة متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.

يدعم التحقق الرقمي في المنافذ العالمية، وعبر البوابات الذكية.

المواصفات الأمنية الحديثة، وأبرزها شريحة المعلومات.

وعن طريقة استخراجه، قالت المديرية. أن حج استخراج الجواز يكون في المرحلة الأولى والثانية عن طريق “أبشر”، وذلك لمراجعة جوازات المنطقة. وأما عن رسوم الاستخراج وتجديده، فإنها كما هي 300 ريال للخمسة سنوات، و600 ريال ل 10 سنوات. وسيستمر إصدار الجواز السابق حتى يتم اكتمال مراحل تدشين الجواز الإلكتروني الحالي.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان المواطن طلب استبدال الجواز السابق، وإن كان ساريا. وذلك بعد مرور ستة أشهر من إصداره. ويساعد الجواز الإلكتروني في إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية الموجودة. في المنافذ العالمية، وبشكل أسرع. واستبدال الجواز غير إلزامي. وتستغرق مدة إصداره بعد الطلب من 3 إلى 5 أيام عمل عبر البريد السعودي.

خطوات إيصال الجواز بعد تجديده آليا

الأسئلة الشائعة حول ⁧#الجواز_السعودي_الإلكتروني⁩. pic.twitter.com/cvzXb24A1X — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) الأسئلة الشائعة حول ⁧#الجواز_السعودي_الإلكتروني⁩. pic.twitter.com/cvzXb24A1X — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 28, 2022

حددت مديرية الجوازات عبر تويتر خطوات إيصال جواز السفر السعودي، وذلك بعد تجديده آليا من أبشر، وهي كما يلي:

الإتيان بنموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد، في منصة أبشر والجواز القديم. وتسليمهما إلى موظف البريد.

والجواز القديم. وتسليمهما إلى موظف البريد. التأكد من العنوان الوطني الحر، أو تسجيل عنوان وطني جديد، ثم سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

بعد ذلك سيتم إرسال الجواز الجديد مع القديم، بعد تخريمه وتشريكه. إلى العنوان الوطني عبر “سبل“.

غرامة تأخير

وفي إجابة عن سؤال حول غرامة تأخير تجديد الهوية. قالت المديرية عبر تويتر، أن غرامة تأخير تجديد الهوية مقيم. تفرض بعد ثلاثة أيام من انتهاء صلاحيتها، وقيمتها 500 ريال في المرة الأولى و1000 ريال في حال التكرار.