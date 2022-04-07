نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid.gov.sa “التجنيد الموحد” وزارة الدفاع 1443 للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع عن تفعيل رابط بوابة التجنيد وزارة الدفاع، أمام الشباب والفتيات للتقديم في التجنيد الموحد 1443 لحملة الثانوية العامة وما فوقها، للتعين بالوزارة على رتب ” جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب” وحددت شروط التقديم والمواعيد، ونحن من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، سنقدم لكم ألية التقديم وكافة تفاصيل الوظائف العسكرية المعلن عنها.

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للرجال والنساء، لشغل الوظائف العسكرية السابق ذكرها، وفق الضوابط المعروفة للعمل في الوزارة، ونحن سنقدم لكم الموعد الرسمي لفتح باب التسجيل على بوابة التجنيد الموحد السعودية فكونوا معنا.

رابط بوابة التجنيد الموحد بوزارة الدفاع

⚪️ يبدأ التقديم #الأحد القادم 1443/9/9هـ: وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول في #التجنيد_الموحد لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للإلتحاق بالقوات المسلحة وأفرعها بالرتب (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب). التفاصيل: https://t.co/zzinyLEmlh#التجنيد_الموحد_وزارة_الدفاع pic.twitter.com/Pn8TkCpO5Z — وظائف | وظيفة.كوم (@WadhefaDotCom) ⚪️ يبدأ التقديم #الأحد القادم 1443/9/9هـ:



وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول في #التجنيد_الموحد لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للإلتحاق بالقوات المسلحة وأفرعها بالرتب (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب).



التفاصيل: https://t.co/zzinyLEmlh#التجنيد_الموحد_وزارة_الدفاع pic.twitter.com/Pn8TkCpO5Z — وظائف | وظيفة.كوم (@WadhefaDotCom) April 7, 2022

الدخول على رابط بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa .

. النقر على تسجيل الدخول وتسجيل بيانات الدخول للبوابة.

تحديد الوظيفة التي ترغب في التسجيل عليها وفق المؤهل العلمي المناسب.

تسجيل وملء البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل الإلكتروني بالبيانات الصحيحة والمطابقة.

إرسال الطلب ثم طباعته والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المقابلة الشخصة.

شروط القبول في التجنيد للرجال

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حسن السير والسلوك. أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يكون يعمل في أي جهة حكومية. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب وفي حالة أن كان متزوج يجب أن تكون جنسية الزوجة سعودية. أن يتناسب الطول والوزن لا يقل الطول عن 160 سم وأن يكون لائق طبياً. لا يكون قد ألتحق بأي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية وفصل منها لأي سبب. أن يجتاز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصة المقررة من قبل لجنة القبول. أن تتوفر في الفرد الفني جميع متطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

شروط القبول في التجنيد للنساء

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من نشأت مع والديها في الخارج أثناء خدمة الوطن. تتمتع بصفة حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة وفي حال أن كان المؤهل من الخارج يجب معادلته من وزارة التعليم السعودية. في حال أن كانت المتقدمة متزوجة يشترط أن يكون الزوج سعودي الجنسية. تناسق الطول مع الوزن ولا يقل الطول عن 155 سم كحد أدنى للقبول. إجتياز كافة مراحل القبول والتقديم والمقابلات المقررة لشغل الوظائف العسكرية المعلن عنها. أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة وتكون سارية المفعول. أن لا تكون قد سبق لها العمل في أي مؤسسة عسكرية وتم فصلها منها لأي سبب.

رابط بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid

أعلنت إدارة القبول والتسجيل بوزارة الدفاع أن التسجيل إلكتروني فقط، للعمل في أفرع القوات المسلحة المختلفة وفق الأماكن الخالية بها، والإدارة ستقوم بفحص كافة الطلبات التي سترد إليها وتختار المنطبق عليهم الشروط بصورة شفافة، وسوف يتم إرسال رسائل بالقبول على أرقام الجولات المسجلة بطلب التقديم.

موعد فتح التسجيل

كما جاء في إعلان التقديم فأن التسجيل سوف ينطلق، الأحد القادم 1443/09/09الموافق 2022/04/10، ويستمر حتى تعلن الوزارة وقف التسجيل.