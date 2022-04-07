خلال 30 دقيقة وبأقل راتب شهري 1900 احصل على أسرع تمويل شخصي

خلال 30 دقيقة فقط يستطيع العميل من الحصول على أسرع تمويل شخصي فسواء كنت سعودي أو مقيم تستطيع الحصول على أسرع قرض شخصي وخلال 30 دقيقة فقط وكذلك يتمتع هذا التمويل بعدد من المميزات ومنها أنه تمويل شخصي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية كما به العديد من المميزات الاخرى وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

خلال 30 دقيقة وبأقل راتب أحصل على تمويل مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي السريع الذي لا يستغرق أكثر من 30 دقيقة ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي عبر مصرف الراجحي بأنه لا يستغرق سوى 30 دقيقة فقط.

كما يتميز التمويل الشخصي عبر مصرف الراجحي بأنه متاح بفترة سداد ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

كما أن التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي متاح لمختلف العملاء السعوديين والمقيمين وأيضاً المتقاعدين.

شروط التمويل الشخصي عبر مصرف الراجحي بالسعودية

القرض الشخصي السريع من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية متاح لكافة العملاء فمصرف الراجحي دائما يوفر التمويل الشخصي بمزايا تناسب العملاء ولكن هناك بعض الشروط التي وضعها مصرف الراجحي من أجل الحصول على التمويل خلال 30 دقيقة ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم يعمل بجهة عمل معتمدة لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون العميل المتقاعد لديه دخل لا يقل عن 1900 ريال.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم المقيم لا يقل دخله عن 5000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يتجاوز 60 عام و70 عام للعميل المتقاعد.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي

هناك مجموعة بسيطة من الطرق التي يستطيع من خلالها العميل من الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك الطرق ما يلي