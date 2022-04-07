حساب المواطن، أعلن منذ أيام قليلة عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 53 لشهر أبريل 2022، وموعد الصرف والذي سوف يكون في اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري وهو يوم الأحد الموافق 10 أبريل والذي يأتي بالتزامن مع قرب انتصاف شهر رمضان المبارك لعام 1443، حيث يمكن للأفراد المستحقين لصرف مبلغ الدعم من قبل البرنامج، الاستعلام عن نتائج الأهلية، وفي حالة عدم صدور النتيجة بعدم الأهلية، فعلي المواطن أن يقوم بتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية خلال المواعيد المقررة قانوناً، كذلك على المواطن معرفة سبب عدم أهليته للحصول على دعم حساب المواطن.

خطوات معرفة مبلغ دعم حساب المواطن وطرق التواصل مع البرنامج:-

أتاح برنامج حساب المواطن معرفة مبلغ الدعم المستحق لهم والذي يختلف من أسرة إلى أخرى وفقاً لعدد من الضوابط المعلنة من قبل البرنامج مثل عدد أفراد الأسرة، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر من أو أقل من 18 عاماً، وإجمالي دخل المستفيد الرئيسي، ويمكن معرفة مبلغ الدعم من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على الحاسبة التقديرية لحساب المواطن.

يتم إدخال البيانات اللازمة من رقم الهوية وعدد أفراد الأسرة وإجمالي دخل المستفيد الرئيسي.

شروط الأهلية :-

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المستحقين للحصول على مبلغ الدعم المنصرف لهم من قبل البرنامج وهو ما يعرف بشروط الأهلية وذلك كالتالي:-

أن يكون المسجل لدي البرنامج سعودي الجنسية.

يستثني من شرط الجنسية ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، حاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل السعودية.

ألا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوماً خلال ال 12 شهر الماضية.

ألا يكون المستفيد الرئيسي متواجد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن تتوافق البيانات المفصح عنها لدي البرنامج مع البيانات لدي الجهات ذات العلاقة.

وفي ذات السياق فقد أقر برنامج حساب المواطن عدد من الطرق للتواصل مع البرنامج، من خلال الرقم المجاني أو غيرها من الطرق الأخرى، كما أقر عدد من الضوابط الجديدة الخاصة بالفرد المستقل، حيث تم تعليق التسجيل في الدفعات الجديدة منذ الدفعة 28 مارس 2020، وتحديد الحد الأعلى لاستحقاق الدعم، بالإضافة إلى:-