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إرسال طلب إعفاء من بنك التسليف من سداد الديون 1443 كثر البحث في الفترة الأخيرة عن موضوع من أكثر المواضيع أهمية في المملكة العربية السعودية وهو إعفاء بنك التسليف سداد الديون لعام 1443هـ، حيث قام بنك التسليف والادخار السعودي بإعفاء بعض العملاء المقترضين من سداد باقي أقساطهم المستحقة وفقًا لبعض الاتفاقيات والتعاون بين وزارة العمل ووزارة المالية السعودية مع البنك وكذلك وفقًا لشروط ومعايير محددة وفئات معينة من المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة وكل ذلك سنوضحه لكم في سطور مقالنا اليوم. طريقة تقديم طلب إعفاء بنك التسليف سداد الديون 1443هـ للحصول على إعفاء بنك التسليف سداد الديون 1443هـ يمكنكم اتباع الخطوات التالية:- قم بالدخول أولًا على موقع بنك التسليف والادخار الإلكتروني الرسمي على الرابط الخاص به .

بعد ذلك سجل دخولك كمستخدم جديد أو لك حساب مسبق وبعد الانتهاء من عملية التسجيل قم بتحديد نوع القرض الخاص بك.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية واملأ كافة البيانات الأخرى المطلوبة منك مثل رقم الهاتف المحمول ورقم الحفيظة ومصدرها وتاريخها.

املأ كل البيانات الأخرى الخاص بطلب الإعفاء والتي تتمثل في اسمك رباعيًا ورقم العقد ورقم هوية المستفيد الوطنية. شروط الحصول على إعفاء سداد القروض من بنك التسليف السعودي حدد البنك بالتعاون مع الوزارتين عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على الإعفاء وتتمثل الشروط فيما يلي:- عمر المتقدم يجب ألا يقل 25 عامًا وكذلك لا يزيد عن 55 عامًا.

أن يقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تدعم أحقيته بالحصول على الإعفاء.

أن يكون حسابه في البنك جاري المفعول غير منتهي الصلاحية. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف يجب تقديم كل الأوراق التي تدعم طلبه وتتمثل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة من المستفيد في كل مما يلي:- صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بالعميل.

نموذج من طلب الإعفاء الخاص به وصورة من الراتب الشهري الخاص بالمتقدم.

إرفاق صورة من أي تقرير طبي حصل عليه المستفيد يؤكد حالته الصحية وهذا في حالة أنه يعاني من عجز ما أو مرض معين. عمر شويل - جدة ارسال طلب إعفاء من بنك التسليف من سداد الديون 1443 الشروط والاوراق المطلوبة - ثقفني

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