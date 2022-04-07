التسجيل في منصة مسار للخدمات الوظيفية الإلكترونية

التسجيل في منصة مسار، تعد منصة مسار واحدة من أهم المنصات الوطنية التي يتم العمل بها إلكترونيا داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل المنصة على تطوير الموارد البشرية بواسطة توفير توافق مع تفاصيل اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي تتبع للحكومة، وقد تم إنشاء هذه المنصة من أجل تنفيذ بعضاً من مخططات المملكة حتي عام 2030 وذلك بغرض تحسين التحول الرقمي لجميع الخدمات المدنية المرتبطة بالنظام الوطني، وتساعد منصة مسار بوزارة الخدمة المدنية جميع الهيئات الحكومية من توفير آلية مميزة من أجل ترقية الموظفين بواسطة الترقيات الاستثنائية وغيرها من الخدمات الأخرى، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل منصة مسار.

التسجيل في منصة مسار

يتم التسجيل في منصة مسار الإلكترونية دون شروط معقدة أو إجراءات طويلة من خلال المنصة، حيث أن الخدمة المدنية وضحت بأن التسجيل والدخول إلى المنصة الإلكترونية يتم بواسطة طريقة موحدة على جميع المستخدمين، على أن يتم التسجيل في المنصة بإتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى منصة مسار من خلال الرابط التالي: مسار تسجيل دخول.

تحديد اختيار الدخول من خلال منصة ابشر للأفراد.

ثم بعد ذلك يتم استكمال تسجيل البيانات في الأماكن المخصص لها للدخول إلى المنصة.

بعد ذلك يتم تحديد طريقة الاستعلام التي توفرها المنصة لأي من الخدمات الواضحة أمام المستخدم.

يتم البحث عن الخدمة بواسطة رقم القيد.

يجب تسجيل رقم القيد من خلال ملء البيانات المطلوبة بشكل كاملة، والتي تشمل تسجيل التاريخ الخاص بالقيد في الوظيفة، وتسجيل الجهة الخاصة بالتعيين، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب في منصة مسار.

خدمات موقع مسار

عند تسجيل حساب في موقع مسار يتم الاستفادة من عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة لجميع المستخدمين، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي: