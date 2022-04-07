نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام البريد السعودي في رمضان 2022 وطرق التواصل مع البريد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن البريد السعودي يحتاج له الكثير من الأشخاص ولقد تساءلوا عن ميعاد الدوام الخاص بالبريد خلال شهر رمضان، ولهذا الأمر نحن خصصنا لكم هذا المقال لكي نتحدث معك عن ميعاد دوام البـريد السـعودي بشهر رمضان وفقاً للوائح التابع لنظام العمل، وسنقدم لكم الآن دوام البريد السعودي في رمضان بالتفاصيل التي تحتاج لها حول ذلك.

دوام البريد السعودي في رمضان

إن الـبريد الـسعودي خلال شهر رمضان يعمل لمدة خمس ساعات بشكل متوافق، يبدأ الدوام الخاص بهم في العاشرة صباحاً لينتهي الثالثة عصراً، وهذا وفقاً للمادة رقم 11 باللائحة التنفيذية التابعة لوزارة الموارد، وعلينا أن نشير بأن البريد له فترة مسائية، ولكنه لم يعلن عنها إلى وقتنا الحالي وفي حال تم الإعلان عنها سنوافيكم بجميع التفاصيل.

رابط معرفة دوام البريد السعودي خلال رمضان

بإمكانك أن تعرف دوام البـريد السـعودي خلال رمـضان وهذا عبر التحقق من خلال الرابط، حيث أن جميع المواعيد متوفرة به، ومكان أقرب الفروع بالنسبة إليك، ومواعيد العمل الرسمية، وكذلك الإجازات، حتى أنك باستطاعتك أن تختار الفرع الذي يناسبك، وكل هذا من خلال الصفحة الرسمية التابعة للبـريد السـعودي سبل splonline.com.sa.

طرق التواصل مع البريد السعودي

إن البريد السعودي يوفر لكم قنوات التواصل متعددة يمكن للأشخاص والمؤسسات أن يستخدموها بالمملكة السعودية، وهذا حتى يستفسروا عن كافة المواعيد الخاصة بعمل الفروع ويحصلوا على جميع الخدمات، وإليكم طرق التواصل وهي كالآتي:

الرقم الموحد بإمكانك أن تتواصل معهم من خلال هذا الرقم 19992.

تستطيع أيضاً أن تتواصل مع خدمة العملاء من أي مكان خارج المملكة السعودية من خلال رقم 00966112898888.

كما أنه بإمكانك أن تحصل على الخدمة التي تريدها عبر التواصل مع خدمة العملاء بمنصة تويتر.

وهناك أيضاً موقع إلكتروني للتسجيل تضغط فوق كلمة محتاج مساعدة، حتى تتحدث مع أي شخص من خدمة العملاء الفني داخل سبل.

أنشطة مؤسسة البريد

إن مؤسسة البريد لها أنشطة ومهام رئيسية تقوم بها وتقدمها للعملاء وهي كالآتي: