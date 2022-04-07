كيفية التحقق من فواتير فرجت وتسديدها عبر الراجحي ومنصة ابشر

كيفية التحقق من فواتير فرجت التي أطلقتها وزارة الداخلية لمساعدة المديونين بالسجن وكذلك الغارمات بالإفراج عنهم قبل حلول العيد، وقد لقت خدمة سداد الفاتورة وكذلك التحقق والاستعلام عنها وجد اهتمام كبير من فاعلي الخير في المملكة، كما أن يتعاون بتقديم المساعدة في هذه الخدمة كل من وزارة الداخلية السعودية ووزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي وصندوق النقد السعودي ليجري الإفراج بعد ذلك على الشخص الموقوف.

ويمكن التحقق من فواتير فرجت عبر الراجحي وكذلك منصة ابشر إلكترونيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب وتسديد فاتورة المسجونين بديون مالية متراكمة عليهم وهذه الخدمة متاحة للجميع بتسديد فواتير فرجت، كما يوجد شروط لدفع فواتير فرجت ويمكن الدفع عبر منصة أحسان الخيرية في المملكة التي تعمل على تقديم يد العن والمساعدة ويمكن أيضا الاستعلام عن المكرمة الملكية وشروط صرف المكرمة والفئات المستفيدة.

وتقوم المنصة من خلال بيانات النازلين والنازلات في السجون المسجلة على المنصة تحديد الأولية للدفع واستكمال عملية التبرع، فتقوم المنصة بالاطلاع على حالة الشخص الاجتماعية والمادية وظروف عائلته وعدد أفرادها، كما تحدد مدة الدفع والفترة المتاحة، وذلك لتحيق المساواة في الإفراج عن المتعثرين، لذلك يتساءل الكثيرون عن صحة الفواتير المتداولة عبر تطبيق فرجت للتبرع للسجناء المحبوسين بسبب حقوق مالية، خاصة أنهم يرغبون في المساعدة.

كيفية التحقق من فواتير فرجت

الدخول إلى منصة ناجز الإلكتروني من موقع وزارة العدل الرسمي. الضغط على تبويب خدمات التحقق. يتم اختيار الفواتير الخاصة بخدمة فرجت من قائمة نوع التحقق. ثم بعد ذلك إدخال رقم فاتورة السداد التي نريد التحقق منها. الضغط على زر التحقق. ظهور نتيجة الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة أو لا.

تسديد فرجت عبر الراجحي

الدخول إلى تطبيق الراجحي. إدخال الرقم المصرفي وكلمة المرور وإدخال الرمز الخاص ثم الضغط على المدفوعات. اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة والضغط على الخدمات الحكومية. اختيار وزارة العدل التنفيذ القضائي. ثم إدخال رقم المشترك أو رقم الفاتورة أو الحساب والنقر على عرض المبلغ الموجود. إدخال المبلغ الذي نريد دفعه للمستحق والضغط على التالي. يتم ظهور البيانات كاملة وبيانات رقم المشترك والمبلغ الذي نريد سداده. تأكيد عملية الدفع ثم انقر على ادفع الآن.

تسديد فرجت عبر منصة أبشر

الدخول إلى منصة أبشر. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خدماتي واختيار خدمة فرجت ثم اختيار المديون. يتم الدخول إلى نظام السداد عبر الحساب البنكي الخاص بالمتبرع. ثم تحديد المبلغ المدفوع كلي أو جزئي واختيار رقم الفاتورة. تحديد المبلغ الذي نريد دفعه كلي أو جزئي. إتمام عملية الدفع وحفظ رقم فاتورة سداد.

تسديد فرجت عبر منصة إحسان الخيرية