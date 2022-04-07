صرف بدل غلاء المعيشة بأمر ملكي بعد إيقافه وموعد وطريقة التسجيل

وفرت وزراه الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منحة مالية يتم صرفها لغير القادرين، والتابعين للضمان الاجتماعي المطور السعودي ١٤٤٣ هـ، ويبحث عن موعد صرفها الكثير من المواطنين في الدولة، وأعلنت وزارة التنمية البشرية عن موعد صرف المنحة وكيفية تنفيذ عملية الصرف وذلك خلال أيام قليلة قادمة، كما أكدت الوزارة أن صرف منحة بدل غلاء المعيشة يأتي بالتزامن مع صرف الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ هـ لشهر ابريل، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية صرف منحة بدل غلاء المعيشة والاستعلام عنها والشروط التي يجب توافرها للمتقدمين للمنحة في المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في بدل غلاء المعيشة

ولكي يتمكن المتقدم لمنحة بدل غلاء المعيشة لابد من توافر عدة شروط أولاهما أن يكون المتقدم سعودي حامل للجنسية ومن أصل سعودي، أما عن باقي الشروط :

على المتقدم لصرف المنحة أن يكون حامل الجنسية السعودية.

أن يكون الراتب الشهري للمتقدم المتزوج لا يتعدى ٣٠٠٠ ريال سعودي .

أن يكون الراتب الشهري للمتقدم الغير متزوج لا يتعدى ٨٦٠٠ ريال سعودي.

أن يكون عمر المتقدم للمنحة لا يقل عن ٣٥ عاما.

كيفية التسجيل في منحة غلاء المعيشة

يمكن للمتقدمين الذين استوفوا الشروط للمنحة المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية التقدم من خلال الخطوات التالية :

الدخول على رابط التسجيل الخاص بوزارة الموارد البشرية.

الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

ثم يتم اختيار خدمة صرف بدل غلاء المعيشة وذلك لمستفيدي الضمان.

إدخال البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمتقدم مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف وغيرها من المعلومات الشخصية .

إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة وتحميلها على الموقع .

ثم أخيرا الضغط على إرسال الطلب بعد مراجعة البيانات .

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 هـ

وحددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف بدل غلاء المعيشة ١٤٤٣ هـ وذلك بالتزامن مع صرف الضمان الاجتماعي في يوم ٢١ من شهر ابريل الحالي، فقد تعمل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية على استمرارها في الوقوف دايما بجانب المواطنين الغير قادرين والأسر الفقيرة والمحتاجة خاصة ونحن في شهر رمضان .