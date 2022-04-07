نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العمرة في رمضان 2022 والتصاريح شرط دخول الحرم المكي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العمرة في رمضان 1443 من أكثر الطاعات التي يسعى لأداؤها المسلمين المقتدرين صحيًا وماديًا بالشهر الفضيل نظرًا لمضاعفة الأجر والثواب فعن ابن عباس رضي الله عنهما: “إنَّ عُمْرَةً فيه تَعْدِلُ حَجَّةً” حيث يضاعف أجر العمرة في رمضان عن باقي شهور السنة ويصل أجرها أجر الحج لبيت الله الحرام، ولكن هذا لا يعني أن العمرة في شهر رمضان تغني عن الحج فالحج فريضة لم استطاع إليها سبيلًا، ومع الإقبال الشديد لهذا العام على أداء العمرة برمضان أصدرت وزارة الحج والعمرة شرط الحصول على تصاريح العمرة 2022 للتمكن من دخول الحرم وبالتعاون مع المرور السعودي تم تنفيذ القرار بدقة وإلتزام من زوار بيت الله الحرام.

شروط تصاريح العمرة في رمضان 1443

كذلك أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها باترتيب التالي:

أولًا القيام باستخراج التصريح من خلال تطبيق توكلنا أو تطبيق اعتمرنا. كذلك شرط أن تكون بيانات المستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر. في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.

فيديو | مدير عام المرور لـ #نشرة_التاسعة: تصريح العمرة شرط رئيس للقادم إلى #الحرم_المكي وسيتم التدقيق على التصاريح في مواقف المعتمرين#الإخبارية pic.twitter.com/Z3l0gZsN4q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | مدير عام المرور لـ #نشرة_التاسعة: تصريح العمرة شرط رئيس للقادم إلى #الحرم_المكي وسيتم التدقيق على التصاريح في مواقف المعتمرين#الإخبارية pic.twitter.com/Z3l0gZsN4q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2022

ضوابط أداء العمرة رمضان 2022

إضافة لما سبق ذكره فقد حددت وزارة الحج والعمرة مدة زمنية 12 ساعة يوميًا خلال فترة الليل والنهار للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين لتحديد ساعتين مناسبين للمعتمر يحددها أثناء التسجيل لإكمال مناسك العمرة، وقد لوحظ أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان 2022 هي الأكثر ازدحامًا في الحجوزات عن باقي الأيام الأخرى، وعن خطوات التقديم عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني لأداء مناسك العمرة هي كالتالي:

أولًا الدخول على تطبيق توكلنا الإلكتروني.

الإلكتروني. النقر على أيقونة بوابة المناسك.

اختيار خانة التصريح الذي ترغب به فقم بالنقر على أيقونة العمرة.

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كما يجب اختيار التاريخ والوقت المناسب للمستخدم.

يلي ذلك قم باختيار مكان التجمع من النقط المتاحة على التطبيق.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة موافق على كافة تعليمات دخول الحرم.‏

وزارة الحج والعمرة إصدار تصاريح العمرة للأطفال من عمر 5 سنوات

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق تحديدًا 25 فبراير 2022 الماضي عن السماح للأطفال من عمر 7 أعوام فيما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع شرط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، لكن مع مرور الوقت ووفق حصول أطفال بعمر 5 أعوام على لقاح كورونا، فقد استحدثت وزارة الحج هذا الأمر وقامت بتعديل عمر الأطفال لسن 5 سنوات، ونذكر مرة أخرى شروط إصدار تصاريح العمرة للأطفال 2022 كالتالي: