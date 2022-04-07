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عمر شويل - جدة ما هو تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية والشروط المطلوبة للحصول عليه، يعتبر تمويل العمل الحر من أهم الخدمات التي يقوم بنك التسليف والتنمية الاجتماعية بتقديمها للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ويتم هذا من أجل المساعدة في تمويل المشاريع الحرة التي يقوم المواطن بالتخطيط لها، فيعمل هذا القرض على تقديم تمويل لمشروع مركبات النقل، أو للخدمات التخصصية كخدمة المحاسبة أو الترجمة وغيرهم من المشاريع التي يتطلع إليها الكثير من المواطنين، ولا ينقصهم سوي تمويل مادي لها، ولهذا سوف نقوم اليوم بالتعرف على هذا القرض المقدم من قبل بنك التسليف والتنمية السعودي ، وشروطه، وطريقة التقديم عليه.

ماهو تمويل العمل الحر وشروطه

لقد قام بنك التنمية بإصدار هذه الخدمة من أجل تقديم المساعدة للمواطنين داخل المملكة لتنفيذ المشروعات التي لطالما خططوا إليها، وكانوا ينتقصون إلى التمويل المادي لتحقيقها، وهناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها حتي يتم الحصول على التمويل، وهذه الشروط كما يلي:

أولا يجب أن يكون المتقدم على التمويل مواطن سعودي الجنسية، كما أن تكون الأم ليست سعودية، ولكن الأبناء يجب أن يكونوا سعوديين.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عام.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة.

يجب ألا يزيد الراتب عن مبلغ 14 ألف ريال سعودي لموظف القطاع الخاصي أو الحكومي.

ينبغي أن يكون قد مر عام على الأقل منذ توظيف المتقدم للطلب.

يشترط أن يكون المقدم لطلب التمويل ليس لديه دين بقرض لأي بنك آخر .

يجب عدم زيادة فترة تمويل العمل الحر عن 5 سنوات.

ومن أهم الشروط أن يتخطي الاختبار الائتماني.

إرفاق وثيقة العمل الحر، أو الترخيص.

بالنسبة لتمويل مركبة النقل الموجه يجب إرفاق مستند للتأمين على المركبة.

توفير أي ضمان يقوم البنك بطلبه ليتأكد من ضمان السداد لأقساط القرض، كما يمكنك معرفة أقساط قروض بنك التسليف الجديدة وكيفية الاستعلام عنها

طريقة التقديم على القرض

يتمكن المواطن السعودي من التقديم على قرض العمل الحر بكل سهولة عن طريق القيام بتسجيل الدخول على بوابة النفاذ الوطني وملء الاستمارة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، ويتم هذا عن طريق القيام بالخطوات التالية :

أهداف تمويل العمل الحر

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بإصدار هذا القرض أو التمويل للعمل على تحقيق بعض من الأهداف للمواطنين داخل المملكة وبالأخص العاطلين عن العمل، أو من هم داخلهم الشهري أقل من 14 ألف ريال سعودي، واللذين لا يتم مساعدتهم من قبل قنوات التمويل، وأهم هذه الأهداف :

العمل على تحسين ورفع من وضع فئة الشمول المالي للمواطنين.

العمل على تقليل نسبة البطالة.

محاولة تقليل الإئتمان الغير رسمي.

مساعدة محدودي الزخل فهو يعتبر كدخل إضافي لهم.

القيام بالتحفيز على العمل الحر.

الإرتقاء بمستوي حياة المواطن السعودي.

متطلبات تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

كما قمنا بعرض تفاصيل تمويل العمل الحر الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية للعملاء وكذلك طريقة التقديم للحصول عليه وأهدافه. يمكننا أيضاً عرض أهم المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل. ويمكننا عرض المتطلبات التي لابد من تقديمها للحصول على التمويل كما يلي :

الهوية الوطنية سارية الصلاحية

وكذلك العنوان

رقم الحساب البنكي

وكذلك رقم الجوال

رخصة القيادة

شهادة العمل الحر.

الفئات المستفيدة من التمويل

كما يمكننا أيضاً عرض الفئات التي يتم تقديم تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية إليهم. ولكن علينا التوضيح أولاً أن تمويل العمل الحر ينقسم إلى نوعين التمويل العيني ويصل قيمته إلى 150 ألف ريال سعودي. وهناك التمويل النقدي ويصل إلى 60 ألف ريال سعودي. كما يتم تقديم التمويل إلي العاطلين عن العمل أقل من 60 عام وكذلك الموظف الذي لا يتخطي راتبه 14 ألف ريال. ومن يريد العمل في النقل الاشتراكي.

أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية للعملاء عدد كبير من الخدمات المصرفية المختلفة كما يعمل على التطوير من هذه الخدمات. كما يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية كما يلي: