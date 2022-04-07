نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجواز السعودي الإلكتروني.. الرسوم وطريقة إصداره في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجواز السعودي الإلكتروني، فقد وفرت الجوازات السعودية جواز سفر إلكتروني يمكن إصداره لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وقد كشف الجوازات السعودية عن دور الجواز الإلكتروني في مساعدة جميع الأشخاص على إنهاء الإجراءات الخاصة بالدخول من البوابات الإلكترونية المتوفرة في المنافذ العالمية بطريقة أسرع عما كان يتم من قبل من خلال الجوازات قديمة الإصدار، وقد أكدت أن إصدار الجواز الإلكتروني متاح إصداره لجميع الفئات من المواطنين من الرجال والنساء والأطفال بأي مكان يتواجد به كل مواطن، وتم تصميم الجواز بأعلى المواصفات الفنية والمميزات الأمنية الحديثة التي يتم استخدامها في وثائق السفر العالمية، وسوف نوضح لكم تفاصيل إصدار الجواز السعودي الإلكتروني.

الجواز السعودي الإلكتروني

كشفت الجوازات السعودية عن تمتع الجواز الإلكتروني بعدد من المميزات المختلفة عن الجوازات القديمة، ومن أبرزه هذه المزايا ما يلي:

الجواز الإلكتروني مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة.

يراعي الجواز الإلكتروني المتطلبات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

يحتوي أيضاً على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات شخصية مشفرة لمن يحمل الجواز.

يدعم التحقق الرقمي بواسطة البوابات الذكية بجميع المنافذ العالمية.

الجواز يحتوي تزيين خاص في الصفحات الداخلية بأشهر المعالم التاريخية والحضارية الموجودة في المملكة.

طريقة إصدار الجواز الإلكتروني

يتم استخراج الجواز الإلكتروني من خلال حجز موعد في منصة أبشر من خلال الحساب الشخصي لكل شخص على المنصة، من أجل مراجعة جوازات المنطقة الخاصة بكل شخص في المملكة.

هل استبدال الجواز القديم بالإلكتروني إلزامي؟

وضحت الجوازات بأن الأمر ليس إلزاميا من أجل إصدار الجواز الجديد بل يمكن الإبقاء على الجواز القديم واستخدامه بشكل طبيعي.

ما هي رسوم استخراج الجواز الإلكتروني؟

المديرية العامة للجوازات قد وضحت بأن قيمة رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي تعادل نفس الرسوم الخاصة بإصدار جواز السفر القديم الورقي، والرسوم كما يلي: