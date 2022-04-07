طريقة التقديم للحصول على دعم العمل الحر للعاطلين وشروطه

تبحث العديد من الأسر وأصحاب المهارات الحرفية، عن وسيلة تمكنهم من الحصول على دعم العمل الحر للعاطلين لتحسين دخلهم ولإيجاد فرصة مناسبة للعمل والربح، ومن المعروف أنها برنامج العمل الحر الذب تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يهدف إلى خلق منظومة تقوم بمساعدة الفئات المستهدفة للحصول على فرص عمل حقيقية جيدة، ولتشجيع جميع العاطلين للبحث عن ما يتناسب مع قدراتهم من عمل، وللحصول على قرض تمويلي لدعم العمل وخلق فرص جيدة لتلك الفئات.

دعم العمل الحر

من الجدير بالذكر أن دعم العمل يعمل على تحسين أوضاع العاطلين بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو مقدم للرجال أو النساء، ليتمكنوا من الدخول إلى ميدان العمل عن طريق إيجاد الفرص المناسبة لهم، ولتحسين مستوى معيشتهم، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتوفير موقع إلكتروني ليقوم المتقدم بالتسجيل عليه، للحصول على قرض تمويل لأعمالهم، ثم يتم بعد ذلك إصدار وثيقة العمل الحر لهم، بعد اتباع عدد معين من الخطوات.

شروط الحصول على قرض العمل الحر

أعلن بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة عن عدة شروط يجب توافرها الإستفادة من دعم العمل الحر وهي:

يجب ان يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية.

ويجب أن يكون حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من واحد وعشرين عام، ويجب أن يقل عمره عن ستون عاما.

يجب أن يقوم المتقدم بالحصول على مستند مجاني.

يجب أن يكون المتقدم غير حاصل على قروض سابقة من بنك التنمية الإجتماعية.

يجب أن يتم التأكد من إمكانية سداد أقساط القروض التي تم سدادها سابقا، ليتم قبول طلب قرض العمل الحر.

يجب ألا يزيد التخلف عن سداد شيك الائتمان عن 30 ألف ريال سعودي.

يجب أن تكون الضمانات المتقدمة من المتقدم للحصول على الطلب لا تقل عن خمسين بالمائة من إجمالي المبلغ.

خطوات الحصول على دعم العمل الحر

لكي يتم الحصول على دعم العمل الحر يجب اتباع الخطوات التالية: