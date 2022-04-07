نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية 92 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس talents.msd.med.sa في المقال التالي
رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية أصبح محل بحث مكثف الآن، من قبل الشباب والفتيات في المملكة العربية السعودية، بعد أن أعلنت القوات المسلحة السعودية عن حاجتها لعدد 92 وظيفة رجال ونسا،ء للعمل في منطقة الرياض جدة، من حملة الدبلوم والبكالوريوس، وفق ضوابط وشروط محددة ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم موعد التسجيل الإلكتروني وكذالك رابط التسجيل الإلكتروني، حتى يتمكن كل من يرغب في التسجيل في الوظائف المعلن عنها من معرفتها.
رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية 1443
- الدخول على الموقع الإلكتروني للتوظيف talents.msd.med.sa.
- النقر على الوظائف المتاحة بالخدمات الطبية.
- تحديد الوظيفة التي تناسب مؤهلك العلمي وخبراتك العملية.
- ملء استمارة التسجيل الإلكترونية وتحري الدقة في التسجيل.
- إرسال طلب التقديم وطبع الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند القبول المبدئي على الوظائف.
مسميات وأماكن الوظائف المتاحة
|المسمى الوظيفي
|العدد المطلوب ومكان العمل
|ممرضة أخصائية مسجلة
|العدد المطلوب 60 وظيفة مكان العمل محافظة جدة
|فني صيدلة
|العدد المطلوب للوظائف 13 مكان العمل محافظة الرياض
|صيدلي
|العدد المطلوب 19 المكان الرياض
الشروط العامة للتسجيل في الوظائف
- أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.
- الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة لشغل الوظائف.
- في حالة أن الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.
- التمتع بصفتي حسن السير والسلوك ولا يكون قد صدر أي أحكام بحق الراغبين في التسجيل.
- إجتياز كافة الاختبازات والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظائف.
- يشترط التمتع بالصحة العامة الجيدة للقيام بمهام الوظيفة المتقدم لها.
- عدم العمل في أي جهة سواء جهة حكومية أو خاصة والتفرغ التام للوظيفة المتقدم لها.
- لا يكون قد سبق له العمل في أي وظيفة تخضع لقانون الخدمة العسكرية وفصل منها لأي سبب.
موعد التسجيل في وظائف الخدمات الطبية
أعلنت القوات المسلحة أن تفعيل رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية، سوف يبدأ في استقبال الطلبات بداية من اليوم الخميس الموافق 7 من شهر إبريل 2022، ويغلق بعد الاكتفاء بالعدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها، والتسجيل إلكتروني فقط مع إرفاق المستندات المعززة لطلب التوظيف ورفعها مع الطلب
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