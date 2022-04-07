نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العد التنازلي” صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان 1443 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان 1443، حيث زاد البحث خلال هذه الأيام بين المواطنين والمواطنات على جميع محركات البحث، وقد زادت تساؤلات المواطنين أيضا من مستفيدي الضمان الاجتماعي بخصوص موعد صرف المكرمة الملكية، وهذا خاصة بعد اقتراب انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 1443، وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بالمكرمة، وما هي المبالغ التي سيتم صرفها في حالة صدور الأمر بصرفها، وما هو الموعد المتوقع لصرف المكرمة هذا العام، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1443

وتعتبر المكرمة الملكية أحد أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين والمواطنات من مختلف أنحاء المملكة بشهر رمضان المبارك من كل عام، حيث تعودنا أن الدولة تقوم بصرف تلك المكرمة للمواطنين بكل عام بشهر رمضان من مستفيدي الضمان الاجتماعي وهذا ما يظهر كرم وحرص الدولة في رعاية مواطنيها.

وستشمل المكرمة في حال نزولها هذا العام نظام الضمان الاجتماعي المطور والنظام القديم ايضا، وهذا ما تابعناه بالتفصيل معكم في مقال المكرمة تشمل الضمان المطور 1443، فتابعوا معنا.

صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان

وتم صرف المكرمة الملكية العام الماضي بالمبالغ التالية، والتي لم يصدر أي إشعار بأنها ستتغير حتى اللحظة، ولهذا يتوقع أن يتم الصرف بناء عليها، ولكن في حالة صدور أي تحديث من الوزارة فسوف نقوم بإعلامكم فورا، فتابعوا معنا:

يتم صرف 1000 ريال لمعيل الأسرة.

تصرف 500 ريال لكل تابع في تلك الأسرة.