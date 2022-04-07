عروض تقسيط سيارات شانجان بلاتينيوم 2022 عملاق الدفع الرباعي

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عمر شويل - جدة تنطلق عروض تقسيط شانجان بلاتينيوم 2022 عملاق الدفع الرباعي في السعودية من قاعدة العملاء الجدد الذين بدأوا يوجهون بوصلة المشتريات نحو السيارات الصينية التي تنافس بقوة في فئتها. وتوفر العديد من المزايا والتقنيات الحديثة التي تجعل من هذه السيارة خيار مفضلًا لدى الكثير من المستهلكين الذين يبحثون عن رفاهية شانجان وقوة الدفع الرباعي والأمامي على حد سواء.

مواصفات سيارة شانجان CS95 Platinum دبل 2022

تتميز شانجان بلاتينيوم 2022 بمحركها V4 بسعة 2.0 لتر. السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي بقوة 233 حصانًا مع 360 نيوتن من عزم الدوران. تعمل على ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات وأنماط قيادة متعددة (عادي رياضي الرمال الطين ). السيارة تأتي مع مقاعد جلد فاخرة وشاشة لمس ملونة عالية الدقة وبروجيكتور شعار شانجان اسفل المرايات مع نظام التحكم بالجر. كذلك تتضمن شاحن جوال لاسلكي وصندوق خلفي كهربائ و4 كاميرات خلفية.

سعر شانجان بلاتينيوم 2022

يبلغ سعر شانجان بلاتينيوم 2022 في السعودية حوالي 103ألف ريال غير شامل الضريبة. وخلال عروض رمضان للسيارات يمكن للعميل استرداد نقدي بـ3000 ريال ليصل السعر إلى 99 ألف ريال. وبعد الضريبة يصل سعر شانجان بلاتينيوم 2022 إلى 114 ألف ريال.

شانجان CS95 بلاتينيوم 2021



حتى الآن وصل إلى السعودية ثلاثة موديلات من السيارة شانجان سي اس 95 وهي السيارة رويال وشانجان بلاتينيوم وشانجان رويال دبل بمواصفات تكاد تكون متقاربة وسعر لا يختلف كثيرًا وسوف نتحدث في هذا الموضوع عن مواصفات البلاتينيوم باعتبار أنها أرخص السيارات الثلاثة في السعر وبها نفس الإمكانيات تقريباً.

تأتي شانجان CS95 بلاتينيوم مع محرك توين تيربو بسعة 2.0 لتر .

كما أن هذه السيارة مزودة لناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات

والسيارة تأتي كذلك مع نظام قيادة اقتصادي للتوفير في استهلاك الوقود ونظام قيادة رياضي للمناورة الكبيرة ونظام قيادة على الطرق الثلجية التي تنتشر في الصين بشكل كبير.

عدد الصمامات : 16 صماماً.

تصل القوة الحصانية القصوى للسيارة قوة233 حصانا.

أما عزم الدوران فيصل إلى 360 نيوتن.

فيما يصل استهلاك الوقود إلى 12.2 كلم لكل لتر من البنزين.

سعة خزان الوقود 64 لترًا.

شانجان CS95 بلاتينيوم من الداخل

أما من الداخل فتأتي السيارة مزودة بالعديد من الإمكانيات منها :

مقاعد جلد بألوان متعددة من الجملي حتى الأسود.

شاشة لمس ملونة عالية الدقة بمقاس 14 بوصة مع نظام ملاحة gps

4 كاميرات توفر للقائد رؤية كاملة.

بروجيكتور شعار شانجان اسفل المرايات

نظام التحكم بالجر.

عدد المقاعد : 7 مقاعد.

النمط عائلي.

سعر شانجان CS95 بلاتينيوم 2021 في السعودية

ويصل سعر شانجان CS95 بلاتينيوم 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة يصل إلى 96.500 ريال.

بينما يصل سعر شانجان CS95 بلاتينيوم موديل 2021 بعد الخصم 95.900 ريال.

أما سعر شانجان CS95 بلاتينيوم ب2021 عد إضافة ضريبة القيمة المضافة يصل إلى 110.285 ريال.

تنافس السيارة شانجان بهذه المواصفات العديد من السيارات الكبيرة اليابانية والأمريكية والأوروبية مثل فورد اكسبلور وبعض السيارات من ذات السعة اللترية 2000 سي سي ولكنها تتميز عنهم في السعر.