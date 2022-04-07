خبز التورتيلا بدون مجهود بالماء والدقيق لجميع انواع الساندوتشات

يعتبر خبز التورتيلا من أنواع الخبز التي يستخدم في الوجبات السورية مثل شاورما الدجاج أو شاورما اللحمة، كما يمكن عمل الخبز التورتيلا بأكثر من وصفة في الحشوات ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوضح كل الحشوات، وهي خفيفة في التحضير وهي عبارة عن ماء ودقيق ورشة من الملح فقط، وسنوضح المقادير بالتفصيل.

خبز التورتيلا من أنواع الخبز الشهية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص كما أنها تتسم بالمذاق الشهي ومنتشرة بكثرة في المطاعم العربية وتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير خبز التوريتلا لذلك سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير خبز التورتيلا.

خطوات تحضير خبز التورتيلا:

يتم تحضير خبز التورتيلا بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير تكمن في التالي:

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.

كأس من المياه.

ملعقة صغيرة من السكر.

ثلث كأس من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير خبز التورتيلا:

يتم تحضير خبز التورتيلا بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

الحصول على إناء ويتم إضافة كلًا من الدقيق والملح والزيت وبالاعتماد على الملعقة ويتم تقليب المقادير فيعا لحين أن يتوزع الخليط على كمية الدقيق. بعد يتم سكب المياه بصور تدريجية أثناء العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة. يتم تشكيل العجينة ثم يتم تركها لحين أن ترتاح لمدة ربع ساعة في الغرفة. القيام بتقطيع العجينة إلى كرات حجمها متوسط. القيام بفرد العجينة بالاعتماد على الشوبك على سطح مرشوش بالدقيق مع الاستمرار في الفرد لحين أن يتشكل لديكم عجينة دائرية ورفيعة. الحصول على مقلاة دائرية الشكل ثم يتم فعه على النار ثم يتم وضع العجينة على سطح المقلاة وعندما تتحمر من ناحية يتم قلبها على الجانب الأخر.

طريقة تحضير حشوة دجاج بالفلفل الرومي:

صدر دجاجة.

بصلة.

ملعقة لبن.

حبة من الليمون.

فصان من الثوم.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من صويا الصوص.

فلفل رومي.

أجبان.

ملعقة من الزيت.

خطوات التحضير:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه الدجاج وتقطيعه إلى شرائح ثم يتم تتبيله بالثوم والملح والفلفل الأسود واللبن ثم يتم تركه لفترة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعتين. بعد ذلك يتم قلي البصلة بزيت القلي والزبدة ثم يتم إضافة الدجاج لحين أن يتم النضج. بعد ذلك يتم إضافة الفلفل الرومي والصويا صوص والانتظار لمدة أربعة دقائق ثم يتم رفعه من على النار. يتم وضع كمية مناسبة من الجبنة ثم يتم وضع خبز التورتيلا المحشوة على الحماصة.

مقادير خبز التورتيلا للرجيم:

2 كوب من الدقيق الأسمر.

نصف كوب من الماء اادافئ.

2 ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

ملعقه صغيره من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

طريقة التحضير لخبز التورتيلا رجيم:

حضري ايناء عميق وضعي به الدقيق والبيكنج بودر والملح واخلطيهم جيدا. الخطوه الثانيه ضيفي الماء الدافئ مع الزيت وقومي بالعجن حتى تحصلي على عجينه ناعمه. غطى العجينه بقطعة من القماش، واتركيها حتى ترتاح لمده عشر دقائق. ثم قومي بتشكيل العجينه إلى كرات متساويه في الحجم، وضعيها في طبق. الخطوه الاخيره خذي كل كوره من العجين وافرديها بالنشابه وكرري العمليه هذه حتى انتهاء الكميه كلها من العجين. بعد ذلك قومي بتسخين المقلاه على حراره متوسطه وضيفي قطعه العجين واتركيها لمده ثلاث دقائق حتى تنضج وكرري العمليه حتى تنتهي من الكميه كلها وتنضج تماما.

مقادير خبز تورتيلا بالشوفان:

كوب 200 ملي جرام من الماء الدافئ.

ملعقه صغيره من الخميرة الفورية.

2 ملعقه كبيرة من الزبادي البلدي.

2 كوب ونصف من الشوفان المطحون الناعم أو بمقدار ربع كيلو جرام من الشوفان المطحون الناعم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس.

ملعقة كبير من بذر الكتان المطحون.

طريقة تحضير خبز الصاج بالشوفان:

في الاول حضري يكون به الماء الدافئ وضعي بها الخميره ثم اضيفي الزبادي وقلبيهم جيدا. بعد ذلك قومي بتحضير أناء عميق وضعي به دقيق الشوفان واخلطيهم جيدا مع الزيت حتى تكون العجينه لينه. بعدها قومي بوضع الخميرة على دقيق الشوفان والمكونات السابقة ثم افردي العجين وشكليه حتى يتم عملها مفروده وضعيها بالمقلاه حتى تنضج تماما.

حشو خبز التورتيلا باللحمة المفرومة:

حضري ربع كيلو من اللحم المفروم وبصلة مفرومة متوسطة الحجم. ثم قومى بتحضير ملعقة كبيرة من السمن، وبهارات اللحمة وملح وفلفل أسود. الخطوة التالية قومي بتحضير المقلاة وضعيها على نار هادئة وضعي من ملعقة السمن والبصل. وقومي بتشويحها جيدا وضعى عليهم اللحمة المفرومة والملح والفلفل وبهارات اللحمة وقلبيهم جيدا حتى تنضج تماما. ثم قومى بحشو ها في خبز التورتيلا وضعيها على الطاسه حتى تنضج تماما وبالهناء والشفاء.

مقادير تحضير التاكو بالدجاج:

نصف كيلو من الدجاج المقطع لقطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

كوب صغير من الخس البلدي مقطع لقطع صغيرة.

نصف كيلو من الطماطم المقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من البصل المفروم.

عدد 2 ثمرة من الفلفل الرومي المقطع.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

كوب صغير من الجبنه الشيدر المبشور.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا.

ربع ملعقة من الكمون المطحون.

رشه من الفلفل الأسود.

ملعقه صغيرة من الفلفل الحار الشطه، ملح.

ست ارغفه من خبز التاكو.

طريقة تحضير التاكو بالدجاج:

قومي بتحضير المقلاة وضعي بها السمنة وشوحي بها الدجاج. بعد ذلك ضعي كل المكونات السابقة وقومي بالتقليب حتى يتم النضج تماما، وضعي التوابل كلها. الخطوة التالية ضعي الجبنة معهم قبل وضعها في التوستر. الخطوة الأخيرة قم بتحضير الحشو الدجاج في خبز التاكو ونضعها في التوستر ونقوم بالتحميص وبالهناء والشفاء.

حشو خبز التورتيلا بالسجق البلدي:

حضري ربع كيلو من السجق البلدي ومعها بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

ثم قومى بتحضير ملعقة كبيرة من السمن، وبهارات مشكلة على حسب الرغبة وملح وفلفل أسود.

الخطوة التالية قومي بتحضير المقلاة وضعيها على نار هادئة وضعي من ملعقة السمن والبصل.

وقومي بتشويحها جيدا وضعى عليهم السجق المقطع لقطع صغيرة عليها والملح والفلفل وقلبيهم جيدا حتى تنضج تماما.

ثم قومى بحشو ها في خبز التورتيلا وضعيها على الطاسه حتى تنضج تماما وبالهناء والشفاء.

مقادير خبز التورتيلا بدقيق الذرة:

كوب من دقيق الذرة الأصفر.

نصف كوب من دقيق القمح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

رشة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من البكينج باودر.

طريقة تحضير خبز التورتيلا بدقيق الذرة: