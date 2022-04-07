نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز التورتيلا المورق حضريها لجميع انواع السندوتشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خبز التورتيلا، يعتبر خبز التورتيلا من افضل أنواع الخبز والذي يقبل على تناوله الكثيرين، فيتسم خبز التورتيلا بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير وتبحث الكثير من ربات المنازل عن الخطوات المتبعة في تحضير خبز التورتيلا ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير خبز التورتيلا.

مقادير تحضير خبز التورتيلا:

يتم تحضير خبز التورتيلا بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير تكمن في كلًا من التالي:

كأسين من الدقيق.

كأس إلا ربع من المياه.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الملح.

خطوات تحضير خبز التورتيلا في المنزل:

يتم تحضير خبز التورتيلا بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق كما أنه لا يستغرق وقت في التحضير وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير خبز التورتيلا:

أولًا يتم الحصول على إناء كبير ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق والملح والزيت ثم يتم إضافة المياه بصورة تدريجية يتم العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة متوسطة. القيام بتغطية الوعاء بفوطة نظيفة ثم يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح. القيام بتقسيم العجينة إلى ثمانية كرات ويتم فرد كل كرة في شكل دائرة. الحصول على مقلاة ويتم وضعها على نار متوسطة ثم يتم وضع الرغيف الأول وتركه لمدة دقيقتين. يتم قلب الرغيف على الجانب الأخر ثم يتم تركه لمدة دقيقتين ثم يتم رفعه. يتم تكرار هذه الخطوات مع باقي كمية العجين.

طريقة عمل التورتيلا بالجبن:

يتم تحضير التورتيلا بالجبن بمقادير بسيطة وتلك المقادير تكمن في التالي:

أربعة أرغفة من خبز التورتيلا.

أربعة شرائح من الجبنة.

نصف كأس من الجبن الكريمي.

كأس من الخس المبشور.

ثمرة من الخيار المقطع إلى قطع رفيعة.

ثمرة من الفلفل الأحمر الرومي.

ملعقتان من المايونيز.

خطوات تحضير ساندويتشات التورتيلا بالجبن والخيار:

يتم تحضير شاندويتشات التورتيلا بالجبن والخيار باتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء صغير ثم يتم وضع فيه كلًا من الجبن والمايونيز ثم التقليب جيدًا. بعد ذلك يتم دهن الخبز بخليط الجبنة ثم يتم توزيع الخس والخيار. يتم وضع شرائح الجبنة ثم شرائح الفلفل الرومي. القيام بلف التورتيلا في شكل الرول ثم يتم وضعه في التوستر لحين إذابة الجبنة ثم تقدم ساخنة.

مقادير خبز التورتيلا بالدقيق الأسمر:

2 كوب من الدقيق الأسمر.

200 جرام من المياه.

ربع كوب صغير من زيت الزيتون.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير خبز التورتيلا بالدقيق الأسمر:

حضري إناء غويط واخلطي به الدقيق والملح والزيت ثم ضيفي عليهم المياه بالتدريج، بعدها قومي بالعجن. غطي الوعاء بقطعة من القماش نظيفة ثم يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح لمدة ساعة. قسمي العجينة لكرات متساوية، ثم يتم فرد كل كرة في شكل دائرة. حضري المقلاة ويتم وضعها على نار متوسطة، ثم يتم وضع الرغيف الأول وتركه لمدة دقيقتين. يتم قلب الرغيف على الجانب الأخر ثم يتم تركه لمدة دقيقتين ثم يتم رفعه. يتم تكرار هذه الخطوات مع باقي كمية العجين.

حشو خبز التورتيلا باللحمة المفرومة:

يعد حشو خبز التورتيلا بأكثر من وصفة منها اللحمة المفرومة أو بشاروما الدجاج وغيرها من الحشوات فمن خلال تلك السطور القادمة سوف نوضح لكم طريقة حشو خبز التورتيلا باللحمة المفرومة.

مقادير حشو خبز التورتيلا باللحمة المفرومة:

ربع من اللحمة المفرومة الپلدي.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

فلفل أسود.

ملح.

بهارات لحمة.