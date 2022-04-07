موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 53 لشهر رمضان 1443 وكيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية

متي موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 53، حيث إن ذلك السؤال هو أحد أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من مستفيدي برنامج حساب المواطن مع بداية شهر إبريل وشهر رمضان المبارك وذلك لأن يعرفون الموعد الذي ستقوم فية الجهات المسؤولة عن البرنامج بعملية إيداع الأموال للمستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم وذلك لأن يتم صرف هذه الدفعة.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 53

إعلن برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإنة سيتم إيداع الدفعة الخاصة بشهر رمضان المبارك لجميع المستفيدين في يوم الأحد الموافق 10 إبريل 2022 والذي يوافق 11 رمضان 1443 لجميع المستفيدين حيث يمكن للمستفيد صرف الدفعة بعد أتمام عملية الإيداع، حيث يمكن الصرف من خلال أحد ماكينات الصراف الألي وبسهولة.

شروط التسجيل في حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن السعودي العديد من الشروط التي ينبغي توافرها من أجل التسجيل في البرنامج حيث إن تلك الشروط تتلخص في قائمة السطور التالية:-

يشترط إن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في برنامج حساب المواطن إن يكون سعودي الجنسية.

إن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 سنة عند التقديم على البرنامج.

يشترط إن يكون غير مسجل في أي من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة من قبل.

إن يكون المتقدم لا يزيد الدخل الشهري لة عن 3 ألاف ريال سعودي.

يشترط إن يكون لدية أسرة وليس غير مسؤول عن عائلة أو شاب أعزب.

يجب أن يكون مستقل السكن وليس مقيم في أحد مراكز الأيواء.

إن يكون ليس لدية مشروعات تجارية.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 53

إصدر برنامج حساب المواطن نتائج دفعة شهر رمضان 1443 ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن الأهلية عبر بعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:-