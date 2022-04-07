نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف براتب 5000 ريال في وزارة المالية السعودية وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف براتب 5000 ريال في وزارة المالية السعودية وشروط التسجيل وموعده كل هذا سوف نقدمه في سطورنا القادمة, وقد تم الاعلان عن الكثير من الوظائف التي ستكون ضمن وزارة المالية التابعة للملكة العربية السعودية وقد لاحظنا البحث الكبير ضمن محركات البحث وضمن وسائل التواصل عن تفاصيل الوظائف المعلن عنها وعن رابط التسجيل للوظيفة الذي سيكون ضمن منصة جدارة التي تعتبر المنصة الولى التي صدرت وقت الازمة الوبائية العالمية التي مرت على المملكة العربية السعودية والتي كانت سبيل لتوظيف الكثير من المواطنين السعوديين ضمن الوزارات والدوائر الحكومية.

شروط التسجيل في وظائف وزارة المالية للنساء 1443

وقد تم الاعلان عن عدة وظائف للنساء في وزارة المالية تحت شروط معينة نذكر منها:

يشترط للشخص المتقدم على هذه الوظيفة ان يكن سعودي الأصل وليس مجنس.

يشترط الإقامة الدائمة للمتقدمة لتلك الوظائف ويمنع مغادرتها البلاد إلى بإذن من ادارتها في حين قبولها في الوظيفة.

يتوجب على المتقدمة ان تكن من حملة الشهادات التي تناسب كل وظيفة تتقدم إليها.

يجب على المتقدمة ان تكن من خريجي البكلوريوس او الماجيستير.

ويجب ان يكن عمر المتقدمات لا يقل عن 20 عام وهذا يعد شرط أساسي.

يتم تعديل المحصلات العلمية التي جلبت من خارج المملكة العربية السعودية وفي حين مطابقتها للدرجة المطلوبة يقبل التسجيل وفي حين عدم المعادلة من وزارة التعليم العالي ترفض.

ماهي التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة المالية المالية السعودية للنساء

وقد تم الإفصاح عبر جدارة عن 71 شاغر وظيفي بمسميات مختلفة نذكر منها:

16 مقعد للمرتبة السادسة.

55 مقعد للمرتبة الثامنة وهذه صورة تثبت التخصصات وتفصلها :

رابط التقديم على وظائف وزارة المالية السعودية للنساء

ويجب على المتقدمة للوظائف الدخول عبر منصة جدارة الدخول الموحد ومن ثم الدخول إلى خانة الوظائف المتاحة ومن ثم اختيار وظائف وزارة المالية السعودية للنساء وبعدها سيفتح معكي نموذج لتقومين بملئه بالتفصيل وبالترتيب مع التاكيد على صحة وسائل التواصل الموضوعة حتى يتم التواصل معكم في حال القبول المبدئي لحضور المقابلة الشخصية وتكملة باقي الإجراءات, وفي الآونة الخيرة كان هنالك أكثر من وظيفة على منصة جدارة وآخرها وظائف ديوان المظالم السعودي.