رابط تسجيل قرض الزواج من بنك التسليف sdb.gov.sa تعرف على الشروط ومميزات تمويل الزواج

رابط تسجيل قرض الزواج بنك التسليف من أكثر الروابط بحثاً لدى قطاع كبير من الشباب الراغب في الزواج، حيث يوفر بنك التسليف “بنك التنمية الاجتماعية” قروض ميسرة للشباب لإعانتهم ومساعدتهم في تحمل تكاليف الزواج، وذلك وفق شروط وضوابط سوف نتعرض لها في هذا المقال، ويعد قرض الزواج من القروض من أهم القروض والتمويلات التي يدعمها بنك التنمية الاجتماعية، ويصل التمويل إلى 60.000 ريال سعودي في مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات، ويتم سداد تمويل الزواج على أقساط وبطريقة ميسرة تشجيعاً للشباب على الزواج.

تمويل الزواج يتم التسجيل فيه إلكترونياً عن طريق رابط بنك التسليف len.scsb.gov.sa، حيث يستطيع الشاب الدخول على الرابط وتعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة وتقوم اللجنة المختصة بفحص الطلب والفصل فيه، ويتم سداد تمويل الزواج عن طريق أقساط يتم دفعها شهرياً، وهذا التمويل معفى من الرسوم الإدارية وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله يتم إعفاء المستفيد من السداد حسب شروط بوليصة التأمين.

رابط تسجيل قرض الزواج بنك التسليف

الخطوة الأولى عليك الدخول على رابط بنك التنمية الاجتماعية ومنه إلى رابط تمويل الزواج sdb.gov.sa.

بعد تسجيل الدخول يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم حساب الآيبان، الجوال المسجل في أبشر، رقم وثيقة الزواج.

النقر على تسجيل وسوف تقوم اللجنة المختصة بفحص الطلب والفصل فيه وعند توافر الشروط سوف يتم التواصل معك عن طريق الجوال الخاص بك.

شروط تمويل الزواج

ألا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 70 عام. سلامة السجل الائتماني. يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 12.500 ريال سعودي. أن يكون الزواج للمرة الأولى. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي. تقديم عقد زواج رسمي موثق من المحكمة المختصة وألا يكون قد مضى على تحريره أكثر من سنتين هجرية.

مميزات تمويل الزواج