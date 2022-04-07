تمويل سريع جدا بدون ضامن من سلفه بالمملكة الأوراق والشروط المطلوبة

تمويل سريع جدا بدون ضامن، هو من التمويلات التي يتم البحث عنها بصفه مستمره في المملكة العربية السعودية من جميع الأشخاص سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين، ولهذا نتعرف اليوم على احد هذه القروض المهمة جدا والتي تقدم من خلال منصة سلفه وهى تمويل سريع بدون ضامن، حيث تعتبر سلفه احد اهم المنصات التي تقدم تمويلات مميزه دون البنوك، والعديد من الأشخاص يقبلون على تمويل سلفه السريع بدون ضامن والتي نتعرف على جميع تفاصيله من خلال هذه المقالة، تقدم سلفه قروض شخصيه تتناسب من الجميع من خلال احتياجاتهم الشخصية وتناسب جميع الظروف، اليوم نتعرف على تمويل شخصي سريع من سلفه مع الشروط والأوراق المطلوبة.

تمويل سريع جدا بدون ضامن من سلفه

احد ما يميز تمويل سلفه الشخصي هو انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها في تعاملاته، ونجد أن هناك العديد من البنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون ضامن مثل بنك الأهلي، وهناك من يقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ولكن منصة سلفه تقدم كل هذه الأنواع من القروض مثل تمويل سريع جدا بدون ضامن والذي هو موضوع مقالتنا اليوم، وقد وضعت سلفه عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يقدم طلب الحصول على قرض سريع بدون ضامن وأيضا هناك عدد من الأوراق التي يجب أن ترفق مع طلب التقديم، وفى السطور القادمة سوف نتعرف على كل هذه الشروط والأوراق.

شروط تمويل منصة سلفه

أولا عليك الدخول إلى موقع سلفه وتقديم طلب التمويل.

أن يكون طالب التمويل السريع سعودي الجنسية.

التمويل بدون تحويل راتب ومتوافق مع الشريعة الإسلامية.

لا يقل مقدم الطلب عن 18 عام.

أن لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي.

فترة عمل صاحب طلب التمويل لا تقل عن 6 شهور.

الأوراق والمستندات المطلوبة