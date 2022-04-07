نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي المكرمة الملكية لشهر رمضان عام 1443 وموعد صرف المكرمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المواضيع الرائجة في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية هي المكرمة الملكية التي ينتظر صرفها عدد كبير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، فهي تعد من أوجه الدعم المادي الذي يقدم للأشخاص ذوات الدخل المحدود حتى تساعدهم في سراء متطلبات العيش الرئيسية في شهر رمضان المبارك ١٤٤٣، واستكمالاً لهذا قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذه المكرمة.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان

نجد أن المكرمة الملكية هي عبارة عن مبلغ مادي يقدم كإعانة مالية للفئات التي تستحقها في المملكة العربية السعودية ويشرف عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويتم إضافة هذه المكرمة إلى الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي.

وبهذا تكون الفئة المستهدفة للحصول على تلك المنحة أو المكرمة الملكية هذه هم الأشخاص الذين يحصلون على الضمان الاجتماعي ، ومن المقرر أن يتم صرف هذا المعاش في يوم ١٣ أبريل أي يوم ١٤ رمضان، ولهذا فمن المتوقع أن تصرف هذه المكرمة بعد نزول المعاش بيوم أو اثنين.

شروط الحصول على منحة المكرمة الملكية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع مجموعة شروط يجب أن تتوافر في الشخص حتى يكون جدير بالحصول على المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان المبارك، ومن ضمن شروط الحصول على مبلغ المكرمة هذه نجد التالي:

أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان سعودي الجنسية.

ألا يزداد مرتب الشخص المتقدم الشهري عن مبلغ ٣٠٠٠ ريال سعودي.

ضرورة عدم امتلاك المتقدم أي ممتلكات عقارية، أو سجلات تجارية أو زراعية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم يقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، ويقدم ما يثبت إقامته في حدود المملكة في آخر ثلاثة أشهر من موعد صرف المكرمة.

قيمة المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان