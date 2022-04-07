نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سكني خدمة العملاء المجاني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد زادت وتيرة البحث من المواطنين السعوديين عن رقم سكني خدمة العملاء المجاني على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية خدمة التواصل المجاني مع خدمة العملاء لإستقبال كافة أسئلة واستفسارات وشكاوي المواطنين بشأن الدعم السكني، ومن الجدير بالذكر أن برنامج الدعم السكني قد أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري بهدف توفير وحدات سكنية بسعر مخفض للمواطنين والأسر محدودي الدخل مع إمكانية تقسيط سعر الوحدة للتسهيل عليهم أو إتاحة تمويل لشراء أرض والبناء عليها، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رقم الدعم السكني المجاني الموحد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيف أعرف أني مستحق في سكني، فإلى نص المقال.

رقم سكني خدمة العملاء

أطلقت وزارة الإسكان السعودية منصة سكني لتوفير السكن اللازم للمواطنين محدودي الدخل لمساعدتهم على إيجاد السكن الكريم بأسعار مخفضة، وبالإضافة إلى ذلك فقد أتاحت الوزارة أرقاماً للتواصل مع فريق خدمة العملاء للإستفسار أو الشكاوي أو المقترحات المتعلقة بالدعم السكني بشكل مجاني تماماً على مدار 24 ساعة عبر الإتصال برقم 199090.

رقم الدعم السكني المجاني

حرصت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية على التواصل الفعال مع المواطنين حرصاً على الإجابة على كل استفساراتهم، وقد أتاحت وزارة الإسكان السعودية عدة قنوات لتواصل المواطنين مع خدمة عملاء الدعم السكني تسهيلاً عليهم حيث يُمكنكم التواصل عبر القنوات التالية:

أولاً يُمكنك التواصل مع خدمة العملاء عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان .

. ثانياً عبر البريد الإلكتروني لمنصة سكني [email protected]

ثالثاً من خلال رقم البريد الخاص بوزارة الإسكان 68222.

رابعاً عبر رقم وزارة الإسكان 199090.

ويُمكنكم معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتواصل مع منصة سكني من خلال الإطلاع على مقال رقم الدعم السكني المجاني الذي قمنا بكتابته سابقاً على موقعنا فقط انقر على الرابط المظلل لتنتقل إليه

ويُمكننا القول أننا الآن قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة المعلومات عن برنامج منصة سكني وكيفية التواصل مع خدمة عملائه للإستفسار أو الشكاوي، ونتمنى أن يكون المقال قد حاز على عجابكم، والآن نستقبل كل أسئلتكم واستفساراتكم بالأسفل بالتعليقات وسنرد عليها جميعاً في أقرب وقت ممكن