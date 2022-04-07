متى ينزل حساب المواطن في رمضان 1443 وطرق التواصل مع الدعم الفني

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عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن في رمضان 1443؛ يوجد العديد من مواطني المملكة العربية السُّعُودية والمستفيدين من حساب المواطن التساؤل على موعد صرف الدفعة الخاصة بحساب المواطن في شهر رمضان المبارك لذلك سوف نقوم بتوضيح ذلك على ثقفني من خلال السطور القادمة بالتفصيل.

متى ينزل حساب المواطن في رمضان 1443

العاشر من أبريل 2022 والتاسع من رمضان 1443 يتم تقديم حساب المواطن للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية وذلك لمساعدتهم على تحمل ظروف المعيشة ومواجهة أعباء الحياة المادية من المعتاد صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة إذا كان اليوم العاشر من الشهر يوافق يوم عطلة رسمية فيتم تعديل ذلك بتقديم الموعد أو تأخرة وذلك حسب موعد الإجازة التي يصادفها هذا اليوم أما بالنسبة لموعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان فسوف يوافق اليوم العاشر من شهر أبريل (10 / 4 / 2022) ميلادي وأيضاً سوف يوافق اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يوجد بعض الشروط والأحكام الذي يجب مراعاتها في من يرغب التسجيل في برنامَج حساب المواطن وهذه الشروط والأحكام تكون كالآتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل في حساب المواطن حامل للجنسية السُّعُودية.

لا بد من أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السُّعُودية.

يشترط عدم زيادة الدخل الشهري عن الحد المانع للحصول على حساب المواطن.

كما يجب أن يكون المتقدم غير موجود في أحد دور الإيواء الحكومية.

الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن

لقد قام حساب المواطن بتوفير إمكانية الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع حساب المواطن citizen account.

بعد ذلك يتم تسجيل بيانات الدخول إلى حساب المواطن.

تدوين رمز التحقق البشري.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يتم بعد ذلك الانتقال إلى تبويب حسابي.

النقر على أيقونة الاستعلام برقم الهُوِيَّة.

تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة الاستعلام وبعدها سوف يتم ظهور البيانات المطلوبة.

طرق التواصل مع حساب المواطن

لقد قام حساب المواطن بتوفير إمكانية التواصل معه بعدة طرق وهذه الطرق تتمثل في الآتي:

أولا من الممكن أن يتم التواصل مع حساب المواطن بواسطة الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

ثانياً من الممكن أن يتم التواصل بواسطة الرَّقَم المجاني الذي يخص الشكاوي وهو 19912.

ثالثاً يتم التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع.

وفي النهاية نكون تعرفنا على موعد حساب المواطن في رمضان وأيضاً تعرفنا على الشروط التي يجب مراعاتها حتى يتم التسجيل في برنامَج حساب المواطن وأيضاً قد قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن كما ذكرنا طرق التواصل مع حساب المواطن.