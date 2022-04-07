رقم الديوان الملكي للمساعدات التي يقوم بفتح باب التواصل المباشر مع موظفي الديوان لطلب المعونة المالية العاجلة والمساعدات في العلاج والمسكن، شراء أو ترميم، وغيرها من المساعدات، ويتم الاستجابة لطلبات المواطنين وفق ألية خاصة تبدا بالتقديم والطلب وتنتهي بالاستجابة للحالات الحقيقية وفق عدد من المعطيات.

“رقم الديوان الملكي للمساعدات” بوابة tawasol.royalcourt.gov.sa لتقديم معروض طلب

يختص الديوان الملكي السعودي بالعديد من الخدمات بينما تختص بوابة تواصل بالاتصال المباشر بين موظفي الديوان الملكي والمواطنين، وتقوم العديد من المؤسسات التي تتبع القطاع الحكومي بالمملكة بتسلم طلبات المواطنين وذلك حرصا من الجهات العليا من المملكة على الاستمرار في توفير نقاط للاتصال لأصحاب الحاجة وأصحاب الشكوى كذلك.

رقم الديوان الملكي للمساعدات وكيفية التواصل مع أصحاب الحاجات

يبحث المواطنين عن جميع سبل التواصل مع الديوان حيث يقوم بتوفير الرقم المباشر الذي يرد فيه موظفي الديوان على الجمهور في أوقات العمل الرسمية للديوان ويتم الاستجابة للطلبات في حد أقصى أسبوعين، وعند التأخير أو مواجهة مشكلة مع الموظفين يمكن التواصل المباشر عبر بوابة تواصل وتقديم الشكوى:

كيفية تقديم طلب على البوابة الإلكترونية “تواصل” الديوان الملكي

يبدا المستخدم بتقديم طلب المساعدة إلى مكتب الديون الملكي السعودي .

يتم تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بك مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف والعنوان الخاص بك .

يقوم بإرسال الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بمساعدات الديون الملكي السعودي .

ثم بعد ذلك يتم الاتصال على الديون الملكي السعودي لمعرفة قبول الطلب أو رفضة .