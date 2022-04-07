نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والشروط الواجب توافرها في المتقدم في المقال التالي
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي، تسعى وزارة التنمية البشرية السعودية إلى دعم وتطوير قدرات الكثير من الفئات داخل المجتمع السعودي، لذلك فقد قامت بتطوير نظام الضمان الاجتماعي بحيث يمكن الوصول إلى العديد من الفئات الأكثر اِحْتِيَاجًا وتطويرهم وتحسين مستوى المعيشة لهم، وذلك في إطار تطبيق رؤية المملكة 2030، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، وكيفية التقديم للحصول عليه؟.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
طورت وزارة التنمية البشرية نظام الضمان الاجتماعي، وذلك حتى تتمكن من المساهمة في دعم المواطنين ورفع قدراتهم المادية ومؤهلاتهم العلمية والعملية، لذلك فقد حددت بعض الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة، وقد استثنت الوزارة بعض الأفراد من ذلك الشرط وهما:
- المرآة غير السعودية المتزوجة من سعودي الجنسية.
- المطلقة التي لها أبناء سعوديون.
- الأرملة التي لها أبناء سعوديون.
- الأيتام والمعاقون أصحاب بطاقات التنقل.
- أن لا يكون المتقدم من المقيمين بداخل أي من مراكز الإيواء التي تدعمها الحكومة السعودية.
- أن يقل الدخل الشهري للمتقدم سواء كان فردا أو أسرة عن الحد الأدنى المقرر لمعاش التضامن.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
يسرت وزارة التنمية البشرية على الراغبين في التقدم للحصول على معاش التضامن الاجتماعي الجديد، طريقة التقديم، فقد أتاحت التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية البشرية
- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- الضغط على إنشاء حساب جديد (إن لم يكن لديك حساب سابق على الموقع).
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة ووضوح.
- تسجيل الرمز المرئي في مربع التسجيل، ثم الضغط على إرسال.
- يتم إرسال رسالة تأكيد على رقم الجوال الخاص بك، أضغط على زر التأكيد لاستكمال التسجيل.
- بعد تسجيل الدخول على الموقع اضغط على أيقونة معاش الضمان.
- اختيار مكتب الضمان والفئة المطلوبة.
- قم بتسجيل بيانات كافة مستحقي الدعم المطلوبين، ثم قم بإرفاق كافة البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها.
- راجع وتأكد من كافة البيانات، ثم اضغط على إرسال.
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