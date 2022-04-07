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المعجنات والفطائر تعتبر من أفضل الأكلات التي يحبها البعض، لأنها تتميز بمذاق هش وخفيف، ورائحتها جميلة، ويمكن حشوها بحشوات عديدة، و تناولها كوجبة افطار أو عشاء خفيفة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل العجينة السريعة. طريقة عمل العجينة سريعة المكونات كوبان كبيران من الدقيق.

كأسان كبيران من الماء الفاتر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كوب كبير من الحليب السائل.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

رشة كبيرة من السكر.

١٠٠ جرام زيت نباتي. طريقة تحضير العجينة سريعة قومي بإذابة الخميرة في مقدار الماء جيدا، ثم ضعيهم جانبا لمدة دقيقتين. ضيفي السكر، والملح، والدقيق إلى خليط الماء، ثم قلبيهم واسكبي فوقهم الحليب والزيت النباتي، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض لمدة خمس دقائق، حتى يتكون لديك عجينة متماسكة. اتركي العجينة جانبا بعد وضعها في وعاء له غطاء لمدة ثلث ساعة، حتى تتخمر وترتاح. قسمي العجينة إلى عدة كور صغيرة، ثم قومي بفرد العجينة بهدوء حتى تصبح أقراص صغيرة، ثم وزعيها في صينية، ثم ضعيها جانبا لمدة ربع ساعة. ضعي المعجنات في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج المعجنات السريعة وتصبح جاهزة للتناول. طريقة عمل عجينة العشر دقائق المكونات خمس أكواب كبيرة من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

رشة من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلث ملعقة كبيرة من الملح.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

كوب صغير من الزيت النباتي. طريقة التحضير عجينة العشر دقائق امزجي الدقيق مع السكر، والملح، والخميرة، والحليب، والماء جيدا، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، ثم اعجني المكونات حتى تحصلي علي عجينة لينة ومتماسكة. اتركي العجينة في وعاء به رشة من زيت الذرة، ثم ضعي فوقها غطاء، ثم اتركيها جانبا في مكان دافئ لمدة عشر دقائق، حتى تلاحظي تضاعف حجمها. قسمي العجينة إلى عدة أقراص متساوية الحجم، ثم وزعيها في صينية واتركيها جانبا لمدة خمس دقائق. ضعي الصينية في فرن ساخن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج. ضعي المعجنات تهدأ قليلا، حتى تصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل العجينة السريعة لكافة أنواع المعجنات في 10 دقائق - ثقفني

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