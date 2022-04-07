كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط التقديم عبر https://hrsd.gov.sa/

بحث الكثير من الأشخاص المقيمين عن طريقة سلسة للتسجيل في الضمان المطور، وسنتعرف خلال مقالنا كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ورابط التقديم فهو نظام قد قدمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا حيث يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام الاجتماعي المطور وهناك مجموعة من الخطوات يجب القيام بها وتنفيذها بشكل جيد كما أن هناك مجموعة من الشروط التي سنوضحها لكم خلال السطور التالية بشكل تفصيلي، تابع معنا قراءة ما يلي.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ورابط التقديم

يمكن للمتقدم من خلال الرابط الخاص بموقع النظام الاجتماعي التسجيل فيه ولكن هناك مجموعة من الخطوات التي سنوضحها لكم كالتالي:

يقوم المتقدم بالدخول على الضمان الاجتماعي المطور أولا من خلال رابط وزارة الموارد البشرية .

بعد ذلك يقوم بالضغط على مربع الدعم والحماية الاجتماعية.

يقوم المتقدم بإختيار حماية التقاعد وكتابة كافة البيانات المطلوبة منه مثل الاسم وبطاقة الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول والرمز السري بالإضافة إلى التفاصيل المصرفية وما إلى ذلك

بعد التحقق من صحة جميع المعلومات، يمكنك المتابعة بالنقر فوق إرسال.

في حالة قبول طلبك سوف يتم التواصل معك من خلال رقم هاتفك المسجل في البيانات التي قدمتها.

شروط ضمان المطور

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة من أجل الحصول على الموافقة اللازمة للاستفادة من البرنامج، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لهذه المنحة سعودي الجنسية.

إثبات المواقف الاجتماعية التي تؤثر عليهم بالدعم، مثل زوجات الغائبين والمفقودين، ومدمني المخدرات، والأشخاص العاجزين، وغيرهم.

وأن يتواجد في الأراضي السعودية وقت صرف المعاش.

عدم الاستفادة من المساعدات التي تقدمها الجمعيات والمراكز من إعانات الدولة والمساعدات المادية.

ألا يزيد دخل الأسرة عن 1100 ريال سعودي.

تعرف موعد تقديم طلب الحصول على رابط تسجيل الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع تاريخ معين من أجل أن يقوم المتقدمين من أصحاب الحقوق الوصول إليها من خلال منصتها الإلكترونية من 20 نوفمبر 2021 م حتى 23 مايو 2022 م، لتحسين المستوى المعيشي للفئات المحتاجة في جميع أنحاء المملكة.