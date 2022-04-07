نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات جبارة في اكسترا السعودية على الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد معارض اكسترا للأجهزة من أكبر المعارض التي تعرض أنواع مختلفة ومميزة لماكينات صنع القهوة والكابتشينو والاسبريسو وغيرها من الماكينات والأجهزة المميزة والفريدة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض اكسترا للأجهزة.

عروض اكسترا للأجهزة هذا الأسبوع

تحتوي عروض اكسترا على برنسيس صانعة قهوة 1,5 لتر 900 واط، وفيليبس ماكينة تحضير القهوة 1,2 لتر 1000 واط لونه أسود، وال كابو توكا صانعة قهوة 15 بار 1450 واط سعة لتر متوافقة مع كبسولات دولتشي جوستو لونها أحمر، وال كابو فورتي ماكينة إيسبريسو سعة لتر 19 بار 1450 واط متوافقة مع كبسولات تسبريسو أحمر، وديلونجي ماكينة تحضير الاسبريسو والكابتشينو خزان سعة 1,1 لتر، وديلونجي ماكينة لإعداد القهوة بأنواعها.

كما تحتوي عروض اكسترا على كلاس برو صانعة اسبريسو 20 بار 2,7 لتر، وأريتي موديرنا ماكينة صنع الاسبريسو والكابتشينو 15 بار لونها أحمر، وفيليبس ماكينة صنع الاسبريسو 15 بار 1500 واط لونها أسود، وديلونجي صانعة قهوة خاصية عمل كابتشينو ونظام لاتيه كريمة مع مطحنة 250 جرام وقوة 1450 واط، وديلونجي صانعة قهوة متنوعة مع مطحنة سعة خزان الماء 2 لتر قوة 1450 واط، وصانعة الاسبريسو ديلونجي 2*1 15 بار.

عروض اكسترا الكبيرة للأجهزة على المكيف

توافر اكسترا السعودية خصومات على الزامل مكيف شباك 17600 وحدة بارد، وهاير مكيف شباك 17200 وحدة بارد، وتي سي ال مكيف شباك 18000 وحدة كمبريسور روتاري بارد، وميديا اوليمبوس مكيف شباك 18000 وحدة بارد، وجري مكيف دولابي 51000 وحدة انفيرتر واي فاي بارد، وال جي مكيف دولابي ديلوكس 48000 وحدة حار وبارد انفرتر 50/60 هرتز، وكيف شباك ال جي فريش 18700 وحدة بارد الريشة الذهبية كومبريسر استوائي ضجيج منخفض خاصية توزيع الهواء أربع اتجاهات.

كما توافر خصومات اكسترا مكيف جري شباك 18000 وحدة بارد، وأريستون شفاط بلت أن فلتر ألومنيوم 90سم اينوكس، وفرن كهرباء مدمج حجم 89 لتر متعدد الوظائف منطقة خبز كبيرة وتحكم ميكانيكي 2900 واط وتبريد ديناميكي للفرن ستانلس ستيل، وتضم الخصومات أيضا موقد كهرباء سيراميك مدمج 5 عيون تحكم باللمس موقت في الغليان وإيقاف التشغيل ومؤشر الحرارة المتبقية لونه أسود، وجورنيه شفاط هرمي 90 سم استيل، وويرلبول موقد غاز سطحي 90سم و5 عيون أمان كامل ستيل. وويرلبول شفاط هرمي 90 سم ستانلس ستيل.