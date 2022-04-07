نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف دعم ريف شهر رمضان 1443 مستحقي الدعم بالسعودية شهر أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف دعم ريف شهر رمضان 1443 وهو الدعم المالي الذي يستهدف صغار المزارعيين السعوديين والعاملين في مشتقات الزراعة ويتم صرفه كل شهر ميلادي لمستحقيه مكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق ووفق ما تم إعلانه من برنامج ريف على حسابه الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على أحد المواطنين،عن موعد صرف دعم ريف أبريل سوف يتم صرفه بمشيئة الله يوم الإثنين الموافق 26 من شهر أبريل 2022م الموافق 25 من شهر رمضان 1443 لكافة المستحقين للدعم المسجلين لدى برنامج ريف، ووفق ما تم الإعلان عنه من قبل فان بإمكان طالبين الدعم الذين تم رفض طلبهم تعديل بيانات القبول مرة أخرى خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من يوم رفض الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج دعم ريف الحكومي بالمملكة.

صرف دعم ريف شهر رمضان 1443 Reef بالسعودية

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج ريف الحكومي بالمملكة العربية السعودية تم تدشينه من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية الزراعية ورفع مستواها، كذلك لدعم صغار المزارعين من خلال رفع مستوى معيشتهم والذي بدوره يؤدي لتحسين مستوى القطاع الزراعي الريفي بالسعودية، ويتم ذلك عن طريق تقديم دعم مالي مباشر إضافة لتقديم برامج زراعية متطورة للمزارعين بعد مراجعة طلباتهم والتي يتم تقيمها من قبل برنامج ريف على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك وبعد مراجعة استيفاء الشروط من قبل البرنامج، ومن ثم يتم حصول الأسر المتقدمة للدعم على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

#برنامج_ريف ماهو مجرد برنامج دعم مباشر!

٧٠٪ منه يخدمك مزارعنا الغالي بمبادرات ومشاريع متعددة#عطاء_ونماء pic.twitter.com/RDMSSNzKpM — برنامج ريف (@ReefSaudi) #برنامج_ريف ماهو مجرد برنامج دعم مباشر!

٧٠٪ منه يخدمك مزارعنا الغالي بمبادرات ومشاريع متعددة#عطاء_ونماء pic.twitter.com/RDMSSNzKpM — برنامج ريف (@ReefSaudi) April 4, 2022

ماهو برنامج دعم ريف Reef بالسعودية 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج ريف الحكومي بالمملكة العربية السعودية تم تدشينه من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية بهدف:

تحسين الكفاءة الإنتاجية الزراعية ورفع مستواها.

كذلك لدعم صغار المزارعين من خلال رفع مستوى معيشتهم والذي بدوره يؤدي لتحسين مستوى القطاع الزراعي الريفي بالسعودية.

تقديم دعم مالي مباشر إضافة لتقديم برامج زراعية متطورة للمزارعين بعد مراجعة طلباتهم وتقيمها من قبل برنامج ريف.

في النهاية حصول الأسر المتقدمة للدعم على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط القبول في برنامج ريف السعودية 1443

في الختام نوضح أبرز شروط برنامج ريف الحكومي لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة التنقل.

كما يشترط أن يكون المتقدم أحد المشتغلين بالمهن الزراعية التي حددها البرنامج ويباشر العمل بنفسه أو أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

كذلك يجب ألا يكون المتقدم ممن يشتغلون بأحد وظائف القطاع الخاص أو العام.

أيضًا يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

كما يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري المتقدم عن 6000 ريال سعودي.

كذلك يجب أن يتقدم طالب الدعم بإثبات ممارسته لمهة الزراعة وتكون وثائق معتمدة من جهات رسمية.

أيضًا يجب ألا يتجاوز طلب الدعم من البرنامج لأكثر من 3 مرات بإجمالي دعم لا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنويًا لكافة البرامج.

كما يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي باسمه وأن يكون نشط ومسجل بالمنصة الإلكترونية.

في النهاية يجب على المتقدم الالتزام بتطبيق كافة الشروط الصحية والفنية للبرنامج.

طريقة التسجيل ببرنامج ريف بالمملكة 2022

لراغبي التسجيل في برنامج ريف Reef اتباع الخطوات التالية: