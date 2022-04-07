للعاطلين شروط وخطوات التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل

للعاطلين عن العمل دعم حافز صعوبة الحصول على عمل حيث تقدم المملكة حافز لهؤلاء المواطنين حتى يجدوا فرصة عمل وقد تحدد صرف مبلغ ١٥٠٠ ريال هي القيمة المادية التي يبدأ بها البرنامج والذي يتم وفق معايير محددة، وقد أعلنت مؤسسة هدف إيداع المبالغ الخاصة بالمستحقين من برنامج حافز لكل المستحقين، والذين يعانون من الحصول على فرصة عمل لكي يصرفوا مبلغ حافز التابع لـ طـاقات الموارد البشرية بشكل شهري منتظم وتواريخ محددة مسبقاً ولا تتغير هذه المواعيد إلا إذا كانت تأتي في موعد إجازات رسمية، ومن خلال المقال نوضح شروط الاستحقاق والفئات المستثناة من الحافز وكذلك كيفية التقديم على دعم حافز ، وتقدم مؤسسات خاصة دعم للقسمين ويعمل القسمين وفق معايير محددة، ولكل منهم شروطه الخاصة به فمثلا القسم الأول فئاته العمرية بحد أقصى ٣٥ عام للمتقدم ليزداد في حافز صعوبة الحصول على عمل والذي وضع الفئة العمرية من ٢٠ ل٦٠ عام حد أقصى للمتقدم ، ويعد برنامج حافز كبرنامج قومي لدى المملكة ، تدعمه الحكومة، مبني على دعم مواطني السعودية، الذين يعانون من الحصول على عمل ودخلهم ضعيف ويحتاجون أي شكل من أشكال الدعم، سواء الدعم المادي أو الاحتياج للعمل، يوفر فرص العمل طبقا لقدرات الشخص ومؤهلاته الوظيفية وإذا تحققت الشروط في المتقدم يستطيع الحصول على الدخل الشهري المحدد له، ويقدم البرنامج دورات تأهيلية وتدريبية تناسب المتقدمين، وايضا ما يناسبه من عمل.

شروط تسجيل حافز البحث عن عمل:

أن يكون الشخص المتقدم من أصل سعودي بالنسبة للجنسية.

أن لا يقل عمر صاحب الطلب عن 20 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً

أن لا يكون موظف بالقطاع العام أو الخاص

أن لا يكون ضمن مستحقي الإعانة أثناء تقديم الطلب

يشترط القدرة على العمل.

عدم وجود نشاط تجاري.

من الضروري أن يكون المتقم ليس لديه امتلاك دخل ثابت يعادل المخصص المالي أو يزيد عنه

يشترط أن يكون راتب الشخص المستفيد كحد أقصى 2 ألف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك بالإضافة ألا يكون لديه عمل خاص.

لا يكون المتقدم في مرحلة تعليمية أو تدريبية.

أن لا يكون صاحب الطلب من مستحقي المعاش التقاعدي

ألا يكون طالب أو متدرب في مراحل التعليم والتدريب

اهم المزايا التسجيل في حافز:

يعد برنامج حافز من أهم البرامج السعودية الحكومية التي تقدم دعم بشكل مستمر، له العديد من المميزات التي تعين المتقدمين على تحسين أوضاعهم المادية ومن هذه المميزات

يقدم البرنامج دورات تدريبية مختلفة، التي تؤهلهم لسوق العمل.

٢٠٠٠ ريال سعودي هو المبلغ المقدم شهريا لمدة سنة كاملة.

يحصل المتقدم على أكثر من عرض وظيفة، عن طريق الملف الشخصي التي ترسل إليه.

كيفية التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل:

ادخل على الرابط الالكتروني لبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل.

اختيار باحث عن العمل من القائمة الرئيسية.

اختيار مربع يسمى مستخدم جديد.

يقوم الشخص المتقدم بتحديد نوع الهوية

كتابة كافة البيانات المطلوبة وتقديم كافة المستندات.

يتم تسجيل بيانات الطلب الخاص بالشخص وطباعتها.

طريقة اخرى للتسجيل الفعلي في حافز: