شروط الدعم السكني للنساء المتزوجات والمطلقات 1443

زادت وتيرة البحث من النساء السعوديات عن شروط الدعم السكني للنساء المتزوجات والمطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري عن إطلاق منصة سكني الإلكترونية بهدف مساعدة جميع الأسر السعودية محدودة ومتوسطة الدخل في تملك وحدات سكنية مميزة بسعر مناسب لدعم فئات عديدة داخل المجتمع السعودي، ومن الجدير بالذكر أن برنامج الدعم السكني يدعم النساء المتزوجات والمطلقات والأرامل وكبار السن، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز الشروط المطلوبة للإستفادة من الدعم السكني كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في سكني للمطلقات، فإلى نص المقال.

شروط الدعم السكني للنساء المتزوجات

حددت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط التي لا بد من توفرها في المتقدمين للإستفادة من الدعم السكني من النساء المتزوجات، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومقيمة بالمملكة ومتزوجة من سعودي وتتبعه في برنامج دعم السكن.

ثانياً يُمكن للمتزوجة تقديم طلب الدعم بإسمها.

ثالثاً يُمكن للمرأة المتزوجة التقديم والإستفادة من قرض سكني.

رابعاً لا يجوز أن تكون المتقدمة قد استفادت من دعم سكني قبل ذلك.

خامساً لا يجوز امتلاك المتقدمة لأي أصول.

سادساً يجب أن تكون لها وظيفة أو مصدر للدخل.

سابعاً أن يكون عمرها أكبر من 25 عام.

الدعم السكني للمطلقات

في حالة المرأة المطلقة يكون هناك شروط معينة قد حددتها وزارة الإسكان نوضحها لكم كالتالي:

أولاً أن يكون مر عامين على الأقل على الطلاق.

ثانياً أن تكون المرأة عاملة أو لها مصدر للدخل.

ثالثاً أن تكون المرأة سعودية الجنسية.

رابعاً ألا تكون ممتلكة لمنزل بإسمها وقت التقديم أو قبله بعام.

خامساً ألا تكون قد استفادت من الدعم العقاري من قبل.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة والمتعلقة بهذا الموضوع بشأن الدعم السكني للمرأة السعودية سواء كانت متزوجة أو مطلقة، والآن نستقبل كل أسئلتكم واستفساراتكم بالأسفل يالتعليقات، فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة