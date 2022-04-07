الاستعلام عن العفو الملكي السعودي برقم الهوية الوطنية 1443

العفو الملكي السعودي 1443، حيث يعد هذا العفو هو أحد الخدمات التي يتم تقديمها من جانب الحكومة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعي القيادة إلى التخفيف عن المسجونين وتخفيض المدة الخاصة بالأحكام المفروضة عليهم، ويتم ذلك وفق المرسوم الملكي الذي تم إصداره من جانب خادم الحرمين الشريفين، حيث يستطيع أي سجين أن يحصل على العفو الملكي وفق توافر شروط الالتزام بحسن السير والسلوك، وبكل عام يعلن خادم الحرمين عن إصدار قائمة خاصة بالسجناء المعفى عنهم حتي يتم إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وسوف نوفر لكم في التفاصيل التالية رابط الاستعلام العفو الملكي السعودي.

الاستعلام عن العفو الملكي السعودي

يتوفر أن يتم الاستعلام عن الأسماء التي تم تحديدها والصادر لهم قرار بالعفو الملكي، ويتم الاستعلام إلكترونيا من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول للاستعلام عن رابط الدخول التالي/ المديرية العامة للسجون.

النقر للدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

تحديد الاختيار على (الاستعلام عن معاملة سجين).

يجب إدراج رقم الهوية الوطنية الخاص بالسجين وإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصص لها.

النقر على استعلام.

سوف تقوم المنصة بإظهار المعاملة الحالية للسجين وتحديد مدي تواجد اسمه من بين الكشف المحدد للعفو الملكي خلال العام الجاري.

شروط الحصول على عفو ملكي

يستطيع عدد كبير من المواطنين التقديم على العفو الملكي الذي توفره القيادة السعودية، حيث يتم الحصول على عفو بعدد من القضايا المختلفة مثل (قضايا القتل أو التحريض على العنف أو الفساد، قضايا النصب والاحتيال وممارسة أعمال الشعوذة أو السحر، القضايا الخاصة المتعلقة بأمن البلاد، القضايا المرتبطة بجرائم التزوير بمختلف أنواعها)، وغيرها من القضايا الأخري، ولكن يجب توافر الشروط التالية: