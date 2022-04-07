تمويل شخصي يصل إلى 20000 فوري بدون كفيل وبدون أي رسوم مع تقسيط ميسر للمواطنين السعودين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية١٤٤٣

تقوم شركة اليسر السعودية ،بمنح جميع المواطنين السعودين ،والمقيمن بالمملكة العربية السعودية للعام ١٤٤٣ ،تمويل شخصي فوري ،الهدف الأساسي من هذا التمويل هو القدرة علي تأمين الإحتياجات الأساسية للمستفدين من التمويل ،ويجب للحصول على هذا التمويل أن يكون هناك دخل شهري مستدام ،يجب توافر عمل لفترة زمنية مناسبة ،بالإضافة إلي شروط أخري يجب توافرها للحصول علي تمويل شخصي بمقدار 20000 ريال سعودي.

التمويل الشخصي بقيمة 20000 ريال سعودي للمواطنين السعودين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

حددت شركة اليسر السعودية عدة شروط يجي توافرها للحصول علي التمويل الشخصي بمقدار ٢٠٠٠٠ ألف ريال سعودي ،وهذه الشروط هي:

يجب على الأشخاص الذين يرغبون رغبوا،أن يحصلوا على تمويل من شركة اليسر أن يكون وقد سبق لهم العمل فتره لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل ان يقدموا طلب الحصول على التمويل.

يجب ان يقوم باعداد الاوراق ،والضمانات ،والوثائق المطلوبه للحصول علي التمويل .

يجب ألا يتجاوز المتقدم سن 60 عاما ولا يجب أن يقل عن 22 عاما.

تلبية الشروط الخاصة للتمويل الأصغر اذا كان المتقدم عاملة في القطاع العسكري يتم اعتماد سنة الالكتروني حتى سن التقاعد العسكري.

مميزات الحصول علي التمويل الشخصي من شركة اليسر السعودية.

لا ينبغي على المستفيد دفع اي رسوم، أو أجور.

لا يجب ان يستدعي أي كفيل ،أو ضامن سعودي.

التمويل يتم فوري لكافة المواطنين السعودين ،والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

التمويل لا يخالف الشريعة الإسلامية.

الطريقة الإلكترونية لإرسال طلب الحصول علي التمويل الشخصي بقيمة ٢٠٠٠٠ ألف ريال سعودي من شركة اليسر السعودية.

لمعرفة الطريقة الإلكترونية للحصول علي التمويل الشخصي من شركة اليسر يجب أتباع الأتي:

يجب التوجه للموقع ،وبعدها يجب الضغط على تبويب خيارات التمويل.

أفتح النموذج الخاص بك، وبعدها ادخل جميع المعلومات المطلوبة داخل الحقول بالبيانات.

يتم طلب اسم المتقدم ورقم الجوال،ورقم الهوية.

وأخيرا: يجب القيام بإرسال الطلب الخاص، من أجل الحصول على تمويل شخصي.

ونحن موقع ثقفني نشكر شركة اليسر السعودية ،علي تقديم المساعدات للمواطنين السعودين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية،وذلك لتلبية أحتياجاتهم الشخصية،والحصول علي تمويلات شخصية دون أي رسوم ،أو أي تعقيدات ،ويكون الحصول علي التمويل فوري.